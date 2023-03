Severna Koreja simulirala jedrski napad na Južno Korejo

Severnokorejske vojaške vaje so potekale v soboto in nedeljo, razdeljene pa so bile na simulacijo jedrskega protinapada in izstrelitve taktične balistične rakete, opremljene z lažno jedrsko konico.

Raketa je letela 800 kilometrov v smeri Vzhodnega morja

Raketa naj bi glede na poročilo letela približno 800 kilometrov v smeri Vzhodnega morja, kakor se tudi imenuje Japonsko morje, nato naj bi 800 metrov nad ciljem eksplodirala, poročanje severnokorejske tiskovne agencije KCNA povzema francoska AFP.

Južna Koreja je v nedeljo potrdila, da je Pjongjang s svoje vzhodne obale izstrelil balistično raketo kratkega dosega, ki je padla v odprto morje med Korejskim polotokom in Japonsko. Izstrelitev so v Seulu označili za resno provokacijo, ki krši sankcije Združenih narodov.

Kim je bil glede na poročanje KCNA zadovoljen s potekom vaj. Pripomnil naj bi, da Severna Koreja ne more odvrniti vojne zgolj na podlagi dejstva, da je država z jedrskim orožjem, temveč da lahko doseže svoje cilje le, če "bo dejansko sposobna izvesti napad na sovražnika".

Prejšnji teden je Severna Koreja preizkusila svojo najmočnejšo medcelinsko balistično raketo

Gre za novo razkazovanje vojaških zmožnosti Severne Koreje v zadnjem tednu dni. Minuli četrtek je država preizkusila svojo največjo in najmočnejšo medcelinsko balistično raketo hwasong-17. V dneh pred tem je izstrelila še dve balistični raketi kratkega dosega in s podmornice še dve strateški manevrirni raketi.

S tem se Pjongjang odziva na vojaške vaje, največje v zadnjih petih letih, ki jih trenutno izvajajo ZDA in Južna Koreja. Severna Koreja vse tovrstne vaje dojema kot pripravo na invazijo in je že večkrat zagrozila z obsežnimi povračilnimi ukrepi.

Prav danes naj bi sicer na izrednem zasedanju na prošnjo ZDA in Japonske o zadnjem razvoju dogodkov, zlasti o izstrelitvi medcelinske balistične rakete, razpravljal Varnostni svet Združenih narodov.