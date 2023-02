Severna Koreja izstrelila balistično raketo. Japosnki premier: Gre ta vse hujšo provokacijo.

Do izstrelitve prihaja le nekaj dni pred začetkom nove skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, na katerih bosta zaveznici razpravljali o strategijah v primeru, da bi Severna Koreja uporabila jedrsko orožje.

"Severna Koreja je izstrelila neidentificirano balistično raketo v Vzhodno morje," so sporočili iz generalštaba v južnokorejski prestolnici Seul, pri čemer so imeli v mislih vode, bolj znane kot Japonsko morje.

"Dejanje Severne Koreje ogroža mir in stabilnost Japonske in mednarodne skupnosti"

Izstrelitev je potrdil tudi Tokio. Po navedbah japonske vlade je šlo za medcelinsko balistično raketo, ki je iz po izstrelitvi iz Severne Koreje letela okoli 66 minut, nato pa padla v morje v japonski izključni ekonomski coni. Glavni tiskovni predstavnik japonske vlade Hirokazu Matsuno je še povedal, da je raketa letela približno 900 kilometrov in dosegla največjo višino 5.700 kilometrov.

To dejanje Severne Koreje po njegovih besedah ogroža mir in stabilnost Japonske ter mednarodne skupnosti in je popolnoma nedopustno. Matsuno je še dejal, da je Japonska protestirala po diplomatski poti. Napovedal je, da se bo Japonska pri odzivu usklajevala z mednarodno skupnostjo, vključno z ZDA in Južno Korejo.

Japonski premier: Gre za vse hujšo provokacijo proti mednarodni skupnosti kot celoti

Japonski premier Fumio Kishida pa je dejal, da gre za vse hujšo provokacijo proti mednarodni skupnosti kot celoti, zato je japonska proti temu resno protestirala, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do izstrelitve prihaja le nekaj dni pred začetkom nove skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, na katerih bosta zaveznici razpravljali o strategijah v primeru, da bi Severna Koreja uporabila jedrsko orožje. Pjongjang je sicer že v petek zagrozil, da se bo na vojaške vaje odzval z odgovorom brez primere.

Skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje vedno naletijo na oster odziv Pjongjanga, saj v njih vidi priprave za morebitno invazijo.

Napetosti na Korejskem polotoku so se okrepile že lani, ko je Pjongjang spremenil svojo zakonodajo o jedrskem orožju in se že razglasil za nepovratno jedrsko silo. Kljub mednarodnim sankcijam je Severna Koreja lani izvedla tudi rekordno število preizkusov orožja.

V začetku februarja pa so v Severni Koreji z vojaško parado obeležili 75. obletnico ustanovitve oboroženih sil, na kateri so predstavili rekordno število medcelinskih balističnih raket hwasong-17.