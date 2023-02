Žena Kim Džong Una šokirala z morbidnim modnim dodatkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ri Sol Ju, Kim Jong Un's wife, wears a Hwasong-17 monster ICBM necklace. #RocketMaam

Such a normal, wholesome family. pic.twitter.com/J62ZfnosgA — Sung-Yoon Lee (@SungYoonLee1) February 8, 2023

Ves svet govori o morbidnem modnem detajlu žene Kim Džong Una. Na jakni je imela pripet srebren obesek v obliki največje severnokorejske medcelinske balistične rakete Hwasong-17 ICBM, ki je bila poskusno izstreljena lani in bi lahko zadela Združene države.

Na torkovi nočni paradi so predstavili najnovejšo tehnologijo države in največje rakete, vključno z najmanj 11 že preizkušenimi raketami ICBM in enotami taktičnega jedrskega orožja.

Na prireditvi je bila tudi njuna hči

Prireditev ob praznovanju 75. obletnice vojske se je začela okoli 22. ure z ognjemetom in glasbo. Poleg žene je Kim Džong Una na prireditvi spremljala tudi njegova hči. Domnevajo, da je to njegov drugorojeni otrok. Stara naj bi bila devet let, parada pa je njen peti javni nastop od novembra, kar je sprožilo ugibanja, da jo pripravljajo za nasledstvo.