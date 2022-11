Kim Džong Unu in vladi sporoča: Vi ste idioti, marionete in zvesti psi ZDA

Vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una je predsednika in vlado Južne Koreje javno ozmerjala z "idioti" ter "marionetami" in "zvestimi psi" ZDA. Besede Kim Jo Jong danes navajajo severnokorejski državni mediji, v Seulu pa so jih že kritizirali, saj da poskušajo zanetiti nezadovoljstvo med Južnokorejci, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Takoj ko so ZDA pozvale k neodvisnim sankcijam (proti Severni Koreji), so jo južnokorejske marionete posnemale. To nagnusno dejanje še dodatno ponazarja, da je južnokorejska skupina zvest pes in marioneta ZDA," je izjavila Kim Jo Jong. Kot je dodala, ne razume, zakaj Južnokorejci pasivno spremljajo, kako predsednik "Yoon Suk-yeol in njegovi idioti ustvarjajo nevarne položaje".

Južnokorejsko zunanje ministrstvo je v torek sporočilo, da po seriji testnih raketnih izstrelitev, vključno z izstrelitvijo medcelinske balistične rakete, ki bi lahko dosegla ZDA, razmišlja o uvedbi neodvisnih sankcij proti Pjongjangu.

"S tem le krepite sovražnost Severne Koreje"

Kim je Seulu sporočila, da to ni prava pot. "Nesramne in neumne še enkrat opozarjamo, da bodo sankcije iz obupa ter pritisk ZDA in njenih južnokorejskih marionet le še okrepili sovražnost in jezo" Severne Koreje, je dejala.