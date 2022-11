V javnosti prvič s hčerko. Ima severnokorejski voditelj Kim težave? #video

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je v petek v javnosti prvič pojavil s svojo mlado hčerko in tako potrdil govorice o njenem obstoju. Med 12 in 13 let stara deklica, ki naj bi ji bilo ime Kim Ju Ae, je bila z očetom pri izstrelitvi najmočnejše severnokorejske medcelinske balistične rakete, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije.