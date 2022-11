Malo pred izstrelitvijo je Seul skupaj z ameriško vojaško mornarico opravil vnaprej načrtovano vajo protiraketne obrambe, še piše v izjavi južnokorejskih oboroženih sil.

Balistična raketa je bila po navedbah južnokorejskih sil izstreljena ob 10.48 po lokalnem času, kmalu po objavi izjave severnokorejske zunanje ministrice Čoe Son Huj. Ministrica je namreč pred tem ZDA danes sporočila, da se bo Pjongjang silovito odzval na krepitev varnostnega sodelovanja Washingtona z Južno Korejo in Japonsko.

Posredno so odgovorili na nedeljsko srečanje voditeljev

Pjongjang je s poskusom posredno odgovoril tudi na nedeljsko srečanje voditeljev ZDA, Južne Koreje in Japonske ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Phnom Penhu. V skupni izjavi po srečanju so ameriški predsednik Joe Biden, japonski premier Fumio Kišida in južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol napovedali močan in odločen odgovor, če bo Severna Koreja izvedla nov jedrski poskus.

Stanje na Korejskem polotoku ostaja napeto, potem ko je Pjongjang v nasprotju s sankcijami ZN v zadnjih tednih opravil več raketnih poskusov.

Seul in Washington sicer že več mesecev opozarjata, da je Severna Koreja pripravljena izvesti nov jedrski poskus, ki bi bil že sedmi v državi in prvi po letu 2017.