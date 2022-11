Severnokorejska vojska je obljubila, da bo njen odgovor na skupne vojaške vaje zračnih sil ZDA in Južne Koreje trajen, odločen in prepričljiv, danes poročajo severnokorejski mediji. Pjongjang je prejšnji teden v odziv na največje tovrstne vaje v zgodovini, ki so se končale v soboto, že izstrelil več raket, vključno z medcelinsko balistično raketo.

Severnokorejske sile so skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, imenovane Vigilant Storm, ponovno označile za odkrito provokacijo, katere namen je namerno stopnjevanje napetosti v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Resne razmere na Korejskem polotoku zaradi nepremišljene vojaške histerije ZDA in Južne Koreje se zdaj premikajo v smeri še bolj nestabilne konfrontacije," so sporočile severnokorejske sile in obljubile, da se bodo odzvale s "trajnimi, odločnimi in prepričljivimi" ukrepi.

Severna Koreja je izstrelila več raket, tudi balistične

Severna Koreja je nedavno izvedla številne vojaške operacije, vključno z izstrelitvijo taktičnih balističnih raket, ki so simulirale napade na letalske baze. Eno balistično raketo pa so izstrelili za preizkus "posebne funkcionalne bojne glave, ki bi paralizirala sistem poveljevanja operacij sovražnika", so dejale severnokorejske sile, ne da bi navedle več podrobnosti.

Letalske sile so po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA izvedle tudi obsežne letalske vaje, v katerih je sodelovalo 500 bojnih letal.

Strokovnjaki trdijo, da je Pjongjang na vaje, kot je Vigilant Storm, še posebej občutljiv, saj so njegove letalske sile eden od najšibkejših členov vojske. Severna Koreja namreč nima visokotehnoloških letal in ustrezno usposobljenih pilotov.