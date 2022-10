Svarila pred jedrskim poskusom. Severna Koreja izstrelila novi raketi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova izstrelitev raket se dogaja ob koncu 12-dnevne pomorske vojaške vaje Južne Koreje in ZDA ter tik pred ponedeljkovim začetkom letalskih vaj, v katerih bo sodelovalo več kot 200 ameriških in južnokorejskih bojnih letal. Vojaškim vajam ostro nasprotuje Pjongjang, ki takšne manevre razume kot vaje za invazijo. Foto: Reuters

Severna Koreja je danes izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega, so sporočili iz generalštaba južnokorejske vojske in hkrati zatrdili, da intenzivno spremljajo dogajanje v sodelovanju z ZDA. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je medtem v četrtek opozorila, da bi Pjongjang kmalu lahko izvedel nov jedrski poskus.

Generalštab južnokorejskih sil je sporočil, da je zaznal dve balistični izstrelitvi z območja Tongčon na vzhodni obali Severne Koreje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Naša vojska je okrepila spremljanje in nadzor ter ohranja polno pripravljenost v tesnem sodelovanju z ZDA," je v izjavi zapisal načelnik generalštaba.

Stopnjevanje napetosti

Ob nizu poskusnih izstrelitev v zadnjih mesecih uradniki v Washingtonu in Seulu že več mesecev opozarjajo tudi, da je Pjongjang pripravljen izvesti nov jedrski poskus, ki bi bil že sedmi v državi in prvi po letu 2017. Na to je v četrtek opozoril tudi generalni direktor IAEA Rafael Grossi.

"Upamo, da se to ne bo zgodilo, a, žal, vse kaže v ravno nasprotno smer," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Grossi in dodal, da bi bil nov tovrsten poskus dodatna potrditev, da jedrski program v Severni Koreji poteka s polno paro in na neverjetno skrb vzbujajoč način.

Napetosti na polotoku so trenutno najvišje v zadnjih nekaj letih. Pjongjang je prejšnji mesec spremenil svojo zakonodajo o jedrskem orožju, severnokorejski voditelj Kim Džong Un pa je državo razglasil za nepovratno jedrsko silo, s čimer je dejansko odpravil možnost jedrskih pogajanj z mednarodno skupnostjo.