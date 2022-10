Nedavni raketni poskusi so bile taktične jedrske vaje

Severna Koreja je v zadnjih dveh tednih izvedla vrsto raketnih poskusov, na kar sta se ZDA in Južna Koreja odzvali s skupnimi vojaškimi vajami. Zadnji raketni poskus je Pjongjang izvedel v nedeljo, ko je nad Japonsko morje izstrelil dve balistični raketi kratkega dosega. To je bila že sedma izstrelitev v zadnjih dveh tednih.

Severna Koreja je pri nedavnih raketnih poskusih izvajala taktične jedrske vaje, s katerimi je simulirala napad na Južno Korejo, nadzoroval pa jih je voditelj Kim Džong Un, so danes poročali severnokorejski državni mediji. Poskusi naj bi bili odgovor na skupne vojaške vaje Seula in Washingtona v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na kongresu vladajoče Delavske stranke januarja 2021 je Kim pridobitev taktičnega jedrskega orožja postavil za prednostno nalogo, letos pa je obljubil, da bo severnokorejske jedrske sile razvil karseda hitro.

Pjongjang je prejšnji mesec spremenil svojo zakonodajo o jedrskem orožju, Kim pa je državo razglasil za "nepovratno jedrsko silo", s čimer je dejansko odpravil možnost jedrskih pogajanj z mednarodno skupnostjo.

Od takrat so Seul, Tokio in Washington okrepili skupna vojaška prizadevanja, vključno z dvakratno napotitvijo ameriške letalonosilke z jedrskim pogonom na območje. Poteza je razjezila Pjongjang, ki takšne manevre razume kot vajo za invazijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V odgovor so se severnokorejske oblasti odločile med 25. septembrom in 9. oktobrom "organizirati vojaške vaje s simulacijo dejanske vojne", da bi s tem preverile in ocenile sposobnost vojnega odvračanja in jedrskega protinapada, je danes sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Med drugim naj bi severnokorejske sile simulirale obstreljevanje južnokorejskih letališč.

Kim je "vojaške vaje vodil na kraju samem" in zavrnil možnost ponovnega začetka jedrskih pogajanj z mednarodno skupnostjo, češ da Severna Koreja "ne čuti potrebe po tem", poročanje KCNA še povzema AFP.