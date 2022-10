Severna Koreja izstrelila še dve balistični raketi

Južnokorejska vojska je v izjavi sporočila, da sta bili dve raketi danes malo po 6. uri zjutraj po lokalnem času (malo po 23. uri po srednjeevropskem času) izstreljeni z območja Samsok v Pjongjangu, pristali pa sta v Japonskem morju.

Po oceni japonske vlade sta leteli od 250 do 800 kilometrov daleč na višini največ od 50 do sto kilometrov ter sta pristali zunaj japonske izključne gospodarske cone.

Šesta severnokorejska izstrelitev raket v desetih dneh

Gre za že šesto severnokorejsko izstrelitev raket v vsega desetih dneh, sledi pa sredini odločitvi Seula in Washingtona, da v odziv na torkovo izstrelitev balistične rakete srednjega dosega v morje ob Korejskem polotoku vrneta ameriško jedrsko letalonosilko USS Ronald Reagan in izvedeta nove skupne vojaške vaje.

Pjongjang se je na to napoved danes ostro odzval in jo označil kot "resno grožnjo stabilnosti razmer na Korejskem polotoku in njegovi okolici". Omenjena letalonosilka je sicer že tudi pretekli teden sodelovala v skupnih pomorskih vojaških vajah ZDA in Južne Koreje na območju.

Strokovnjaki opozarjajo, da se Pjongjang s številnimi raketnimi poskusi odziva na omenjene vaje južne sosede in ZDA. To so danes potrdili tudi v Pjongjangu, ko so izstrelitve označili kot "nujne protiukrepe" ob vajah.

Državi sicer že dolgo izvajata skupne vaje, za katere vztrajata, da so izključno obrambne, Severna Koreja pa jih vidi kot priprave na invazijo.

Varnostni svet ZN brez soglasja

O dogajanju na Korejskem polotoku – predvsem o torkovi izstrelitvi rakete, ki naj bi poletela dlje kot katerakoli severnokorejska raketa doslej in je povzročila preplah na Japonskem – je medtem na zahtevo ZDA razpravljal Varnostni svet ZN.

Na stran Pjongjanga se je na zasedanju pričakovano postavila predvsem Kitajska in Washington obtožila izzivanja. Namestnik kitajskega veleposlanika pri ZN Geng Shuang je med drugim ocenil, da ZDA "zastrupljajo regionalno varnostno okolje".

Veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield je nasprotno pozvala k zaostritvi obstoječih sankcij proti Severni Koreji, kar pa sta Kitajska in Rusija že večkrat preprečili z vetom, ki ga imata kot stalni članici VS ZN. VS ZN tako pričakovano tudi tokrat ni dosegel skupnega stališča.