Severna Koreja preizkušala rakete, ki lahko prenašajo jedrsko orožje #video

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v sredo nadzoroval izstrelitev dveh manevrirnih raket dolgega dosega, so danes sporočili državni mediji in dodali, da bi rakete lahko bile opremljene za prenašanje taktičnega jedrskega orožja ter da so že bile nameščene v enotah severnokorejske vojske.

Severnokorejski voditelj je v zadnjih tednih nadzoroval izstrelitve balističnih raket, ki jih je Pjongjang označil za taktične jedrske vaje, s katerimi je simuliral napad na Južno Korejo, po navedbah STA poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Cilj sredinega preizkusa dveh manevrirnih raket pa je bil povečati bojno učinkovitost orožja, ki je bilo nameščeno v enotah severnokorejske vojske za delovanje taktičnih jedrskih raket," je danes sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Pri tem je dodala, da so manevrirne rakete, ki sicer letijo na nižjih višinah kot balistične rakete in jih je zato težje odkriti in prestrezati, preletele dva tisoč kilometrov nad morjem, preden so zadele svoje cilje.

Že na kongresu vladajoče Delavske stranke januarja 2021 je Kim pridobitev taktičnega jedrskega orožja postavil za prednostno nalogo, letos pa je obljubil, da bo severnokorejske jedrske sile razvil karseda hitro.

Simulacija dejanske vojne

Pjongjang je prejšnji mesec spremenil svojo zakonodajo o jedrskem orožju, Kim pa je državo razglasil za "nepovratno jedrsko silo", s čimer je dejansko odpravil možnost jedrskih pogajanj z mednarodno skupnostjo.

Od takrat so Seul, Tokio in Washington okrepili skupna vojaška prizadevanja, vključno z dvakratno napotitvijo ameriške letalonosilke z jedrskim pogonom na območje. Poteza je razjezila Pjongjang, ki takšne manevre razume kot vajo za invazijo.

V odgovor so se severnokorejske oblasti odločile med 25. septembrom in 9. oktobrom "organizirati vojaške vaje s simulacijo dejanske vojne", da bi s tem preverile in ocenile sposobnost vojnega odvračanja in jedrskega protinapada. Prav tako pa so v zadnjih dveh tednih izvedle vrsto raketnih poskusov.