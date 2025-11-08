Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
8. 11. 2025,
16.11

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Mark Rutte Nato jedrsko orožje

Sobota, 8. 11. 2025, 16.11

47 minut

Rutte o pomenu jedrskega odvračanja za varnost Nata

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mark Rutte, generalni sekretar NATO | Foto Reuters

Foto: Reuters

Generalni sekretar Nata Mark Rutte namerava v prihodnje dati večji poudarek na jedrske zmogljivosti zavezništva, predvsem kot sredstva odvračanja morebitne ruske agresije. Kot je poudaril, je jedrsko odvračanje glavno jamstvo za varnost držav članic Nata.

"Pomembno je, da z našimi družbami več govorimo o jedrskem odvračanju, da razumejo, kako to prispeva k naši splošni varnosti," je Rutte dejal v prispevku za nedeljsko izdajo časnika Die Welt, s katerim se je danes seznanila nemška tiskovna agencija dpa.

Opozoril je na nevarno in nepremišljeno jedrsko retoriko Rusije, a hkrati poudaril, da ni razloga za paniko, saj da je zveza Nato sposobna odvračati jedrske grožnje.

"Jedrsko odvračanje Nata je največje jamstvo za našo varnost. Pomembno je, da naše jedrsko odvračanje ostane verodostojno, varno, zanesljivo in učinkovito. (Ruski predsednik Vladimir) Putin mora vedeti, da jedrske vojne ni mogoče nikoli zmagati in da se je nikoli ne sme začeti," je še dodal Rutte.

Od 32 držav članic Nata imajo jedrsko orožje trenutno ZDA, Francija in Velika Britanija.

Alexander Sollfrank
Novice Nemški general svari: Putin bi lahko že jutri napadel Nato
Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik
Novice Nov incident z droni: opazili so jih nad Natovim oporiščem v Belgiji
Mark Rutte Nato jedrsko orožje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.