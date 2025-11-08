Generalni sekretar Nata Mark Rutte namerava v prihodnje dati večji poudarek na jedrske zmogljivosti zavezništva, predvsem kot sredstva odvračanja morebitne ruske agresije. Kot je poudaril, je jedrsko odvračanje glavno jamstvo za varnost držav članic Nata.

"Pomembno je, da z našimi družbami več govorimo o jedrskem odvračanju, da razumejo, kako to prispeva k naši splošni varnosti," je Rutte dejal v prispevku za nedeljsko izdajo časnika Die Welt, s katerim se je danes seznanila nemška tiskovna agencija dpa.

Opozoril je na nevarno in nepremišljeno jedrsko retoriko Rusije, a hkrati poudaril, da ni razloga za paniko, saj da je zveza Nato sposobna odvračati jedrske grožnje.

"Jedrsko odvračanje Nata je največje jamstvo za našo varnost. Pomembno je, da naše jedrsko odvračanje ostane verodostojno, varno, zanesljivo in učinkovito. (Ruski predsednik Vladimir) Putin mora vedeti, da jedrske vojne ni mogoče nikoli zmagati in da se je nikoli ne sme začeti," je še dodal Rutte.

Od 32 držav članic Nata imajo jedrsko orožje trenutno ZDA, Francija in Velika Britanija.