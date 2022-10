Očitki: Korejci na avtomobile čakajo tudi 30 mesecev

Južnokorejski kupci avtomobilov so vse bolj razburjeni, ker dobava avtomobilov domačih znamk Hyundai, Kia in Genesis traja predolgo. Kot je poročal medij Korea Times, morajo domači kupci na avto čakati tudi do 30 mesecev, domače proizvajalce pa obtožujejo, da zaradi razvrednotenja korejske valute v primerjavi z ameriškim dolarjem izvažajo več vozil, ker jih v tujini lahko izvozniki prodajo po nižji ceni.

Proizvajalec na te očitke odgovarja, da do zamud pri dobavi prihaja zaradi še trajajoče krize s polprevodniki in zaradi splošnega povečanja povpraševanja za novimi avtomobili. Toda številni kupci jim ne verjamejo in jih obdolžujejo, da se ženejo le za večjimi zaslužki. Kot pravijo, avtomobile raje prodajajo na tujih trgih, kjer zaradi razvrednotenja korejske valute v primerjavi z ameriškim dolarjem prodajajo po nižji ceni.

Čas čakanja se je podaljšal za enajst mesecev

Pisanje Korea Times so kasneje potrdili tudi na domači platformi za prodajo avtomobilov. Čakalna doba za dobavo novega avtomobila znamk Hyundai, Kia in Genesis se je v zadnjem času podaljšala za enajst mesecev in kupci bodo na svoj avtomobil čakali tudi do dve leti in pol.

"Moral sem čakati dve leti in pol, da sem lahko kupil avto Genesis ali katerikoli drugi SUV, ki ga izdelujeta Hyundai ali Kia. Ne razumem. Zamuda je bila pred letom dni le sedem mesecev. Zakaj jih ne morejo izdelovati hitreje?" se je za lokalni časopis spraševal eden izmed kupcev.

Odvisno od modela

Čakalna doba je seveda odvisna od modela. Za večje limuzine in sorenta hybrid znaša do osem mesecev in pol. Za sonato in santa fe, odvisno od motorja in paketa opreme, pa tudi do dvajset mesecev. "Ne samo korejski potrošniki, tudi čezmorski potrošniki se spoprijemajo z zamudami. Trditev, da dajemo prednost čezmorskim potrošnikom na račun lokalnih, je preprosto napačna. Ne glede na to, ali gre za električna vozila (EV) ali hibride. Najnovejši modeli potrebujejo najnovejše čipe in dele, katerih nabava lahko traja nekaj časa. Trudili se bomo po najboljših močeh, da bi čim prej zadostili naraščajočemu povpraševanju potrošnikov, ki se odločajo za nakup naših vozil," je na kritike odgovoril eden izmed vodilnih pri skupini Hyundai-Kia.