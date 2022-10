Kitajska znamka bo imela v Evropi zanimiv pristop

Nio je začel električne avtomobile izdelovati pred štirimi leti. Do zdaj so jih na Kitajskem in Norveškem, kjer so pričakovano v Evropi najprej ponudili svoje avtomobile, prodali slabih 250 tisoč.

Na Madžarskem so prav tako že odprli tovarno za izdelavo postaj, kjer bo mogoče na poti v avtomobilu v nekaj minutah zamenjati baterijo. Do konca naslednjega leta nameravajo v Evropi postaviti vsaj 120 tovrstnih postaj in svoje avtomobile ponuditi še na štirih evropskih trgih.

Postaja za zamenjavo baterij, ki jih bodo izdelovali na Madžarskem. Foto: Nio

Usmerjeni v prilagodljivost

"Avtomobilov ne bomo prodajali. Prilagodljivost je nova oblika premijske ponudbe in zelo bo pomembna za voznike, ki se bodo odločili za prehod na električni pogon," je v razstavnem salonu v Berlinu za Reuters povedal izvršni direktor znamke William Li.

Še letos bodo v Evropi odprli devet prodajnih oziroma razstavnih salonov. Avtomobile bodo dodatno ponudili v Nemčiji, na Nizozemskem, Švedskem in Danskem. Na voljo bodo modeli ET5, ET7 in EL7 (na Kitajskem znan kot ES7), za zdaj bodo usmerjeni predvsem v različne oblike (predvsem korporativnega) najema.

Njihovi avtomobili stanejo od 50 do 70 tisoč evrov. Cene so odvisne od velikosti baterij in odločitve kupca, ali bo baterijo najel ali kupil. Za mesečni najem avtomobila z baterijo kapacitete 75 kilovatnih ur bo treba v Nemčiji odšteti od 1.199 do 1.295 evrov.