Slavno ime in SUV-geni: ta toyota bo kmalu pri nas #foto

Kot so sporočili pri uvozniku, bo v prvem letu prodaje na voljo le corolla cross z močnejšim hibridnim motorjem, šele kasneje se bo modelni paleti pridružil 1,8-litrski šibkejši hibrid ter navsezadnje tudi cenejši motor. Kot je razvidno iz uradnih cenikov, se cene za corollo cross začnejo pri 33 tisoč evrih in se lahko v primeru štirikolesnega pogona ter najboljšega paketa opreme dvignejo vse do 41 tisoč evrov.

Zapolnjuje vrzel v ponudbi

Toyota z novim modelom, ki so ga sicer že nudili na drugih globalnih trgih (ZDA, Kitajska) in so ga zdaj prilagodili za Evropo, dopolnjuje ponudbo športnih terencev v segmentu C. Corolla cross je uporabniško prijaznejša nadgradnja toyote C-HR, ki predstavlja bolj dinamično in kupejevsko zasnovan avtomobil. Corolla cross bo zanimiva tudi za družine, saj je večja od yarisa cross in bo obenem predstavljala dostopnejšo različico kot večji RAV4. Prav gotovo je za potnike na zadnji klopi bolj prijazna kot C-HR.

Corolla je prepoznaven avtomobilski prodajni prvak

Corolla ostaja najbolje prodajani avtomobil na svetu, v 55 letih je bilo predstavljenih 12 generacij, skupna prodaja pa presega 50 milijonov primerkov. Corolla Cross seveda povečuje prodajne ambicije znamke Toyota v zelo konkurenčnem evropskem segmentu C. Do leta 2025 želijo na leto prodati 400 tisoč primerkov, kar ustreza 9-odstotnemu deležu v segmentu C.

Foto: Toyota

Foto: Toyota