Bodo sankcije ZDA proti skupini Wagner oslabile ruske položaje v Ukrajini? #vŽivo

Ameriška vlada je včeraj uvedla sankcije proti ruski paravojaški skupini Wagner, ki ima v Ukrajini približno 50.000 borcev in jo je že prejšnji teden označila za transnacionalno kriminalno organizacijo. Sankcije so ZDA uvedle tudi proti kitajskemu podjetju, ki je Wagnerju pomagalo s satelitskimi posnetki Ukrajine.

Ameriško finančno ministrstvo je sankcije uvedlo proti šestim posameznikom in 12 organizacijam. V utemeljitvi odločitve je poudarilo, da so ukrepi potrebni za zmanjšanje zmogljivosti Rusije za vojno proti Ukrajini.

"Kremelj obupno išče orožje in podporo - tudi prek okrutne skupine Wagner - za nadaljevanje svoje nepravične vojne proti Ukrajini," je dejala finančna ministrica Janet Yellen.

State Department pa je uvedel dodatne sankcije proti tistim, ki po mnenju Washingtona nudijo podporo operacijam skupine Wagner in Rusije v Ukrajini.

Sankcije proti petim organizacijam, ki so povezane z Wagnerjem

Ministrstvo za zunanje zadeve je na seznam uvrstilo pet organizacij in eno osebo, ki so povezani s skupino Wagner in njenim vodjo Jevgenijem Prigožinom. Poleg tega ministrstvo uvršča na seznam devet posameznikov in 14 organizacij.

Med podjetji, za katera veljajo sankcije, je kitajsko podjetje Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co., ki je po navedbah ministrstva za finance skupini Wagner zagotavljalo satelitske posnetke nad Ukrajino.

Kitajska v vojni v Ukrajini izraža podporo Rusiji, vendar ji uradno ne pomaga.

Ministrstvo za finance je uvedlo sankcije tudi proti letalskemu podjetju Kratol s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki je skupini Wagner zagotovilo letala za premeščanje osebja in opreme med Srednjeafriško republiko, Libijo in Malijem.

Bela hiša je v petek sporočila, da ima Wagner v Ukrajini približno 50.000 borcev, med njimi je 80 odstotkov nekdanjih zapornikov.