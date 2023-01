Je šef Wagnerja po neuspešnem zavzetju Bahmuta v nemilosti Putina?

Ruska najemniška skupina Wagner v Ukrajini poveljuje do 50 tisoč borcem, med katerimi naj bi bilo okoli 40 tisoč v Rusiji obsojenih zapornikov. Ustanovil jo je Jevgenij Prigožin, ruski oligarh in zaupnik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Skupaj z rusko vojsko je skupina plačancev sodelovala v bitkah tako za Soledar kot za Bahmut v vzhodni regiji Doneck. ZDA so sicer skupino Wagner označile za transnacionalno kriminalno organizacijo.

Po navedbah možganskega trusta iz Washingtona se je "ruski diktator Vladimir Putin verjetno obrnil na Prigožina in Prigožinovega domnevnega zaveznika, ruskega generala Sergeja Surovikina, da zlomita voljo Ukrajine in njenih zahodnih podpornikov, potem ko je konvencionalno rusko vojskovanje doseglo vrhunec in utrpelo katastrofalne neuspehe", poroča ukrajinski časnik Kyiv Independent.

"Putin se je očitno odločil dati Prigožinu in Surovikinu priložnost, da pokažeta, kaj zmoreta z mobiliziranimi ujetniki na eni strani in brutalnimi zračnimi napadi, usmerjenimi proti ukrajinski civilni infrastrukturi, na drugi strani. Obe priložnosti sta propadli, saj so Prigožinovi poskusi zavzetja Bahmuta dosegli vrhunec, Surovikinovi zračni napadi pa povzročali trpljenje ukrajinskim civilistom in ob tem porabili večino ruskih zalog natančnih izstrelkov."

Prigožin je uporabljal poročila o uspehih svojih borcev v Soledarju in njegovi okolici v regiji Doneck kot način za promocijo ugleda skupine Wagner kot učinkovite bojne sile, je ISW zapisal v poročilu.

Ruskim silam je v januarskih napadih uspelo prebiti ukrajinsko obrambo in zavzeti Soledar. Rusija upa, da bo ta uspeh pripomogel k osvojitvi bližnjega Bahmuta, a ISW ocenjuje, da ruski nadzor nad Soledarjem ne bo nujno prispeval k predaji ukrajinskih sil v Bahmutu.