Ključni element ruske agresije proti Ukrajini je skupina Wagner, poveljuje 50 tisoč borcem

Ruska najemniška skupina Wagner v Ukrajini poveljuje do 50 tisoč borcem, je razvidno iz obveščevalnih podatkov, ki jih je danes objavilo britansko ministrstvo za obrambo. Po mnenju vojaških strokovnjakov na Otoku so pripadniki skupine postali "ključni element" ruske agresije proti Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Paravojaška skupina, ki jo je ustanovil vplivni ruski poslovnež Jevgenij Prigožin, je v Rusiji sicer od 27. decembra lani registrirana kot podjetje, katerega poslovne dejavnosti so "svetovanje pri upravljanju".

"Namen registracije je verjetno čim bolj povečati Prigožinovo komercialno korist in še bolj legitimirati organizacijo, ki je vse bolj obremenjena s svojo podobo," je v izjavi zapisalo ministrstvo. Po njegovih navedbah je Prigožin skupino vsaj delno financiral z državnim denarjem, ki ga je pridobil z državnimi naročili za svoja druga podjetja, navaja dpa.

Po mnenju ministrstva skupina Wagner v Ukrajini trenutno poveljuje do 50 tisoč borcem in je postala "ključni element" ruske agresije proti sosednji državi.

Spor med Kremljem in plačanci

Nedavno so sicer v javnost pricurljala poročila o domnevnem sporu med obrambnim ministrstvom v Moskvi in najemniško skupino, ki pa so jih v Kremlju zavrnili kot izmišljotine novinarjev in vojaških blogerjev. Prigožin je namreč v preteklosti večkrat kritiziral vodstvo ruske vojske zaradi porazov in napak, storjenih med invazijo na Ukrajino.

Govorice o rivalstvu med redno vojsko in plačanci so se pojavile, potem ko v sporočilu ruskega obrambnega ministrstva o zavzetju ukrajinskega mesta Soledar pretekli teden ni bilo niti besede o prispevku Wagnerjevih sil, ki so se tam bojevale in o svojem napredku redno poročale.

Prigožin se je ostro odzval na sporočilo ministrstva in ga označil za poskus, da bi Wagnerju "ukradli zmago". Ministrstvo je nato objavilo novo sporočilo, v katerem so Wagnerjeve borce hvalili do neba.