Slovencem želijo poslati novo sporočilo

Po zaušnici proti Bosni in Hercegovini čaka slovenske košarkarje poseben izziv, predvsem s psihološkega vidika. Naslednji preizkus bo namreč Nemčija, ki je pred odhodom na EuroBasket gladko preskočila našo izbrano vrsto, povrhu vsega pa bodo Slovenci po porazu z Bosno in Hercegovino iskali pot na zmagovite tirnice. Gostitelji evropskega prvenstva verjamejo v nadaljevanje uspešnega niza.

Nemci imajo zelo raznovrstno reprezentanco in dobro pokrita vsa igralna mesta. Naprej jih žene predvsem neizmerna želja po uspehu. Na vsakem koraku odločno poudarjajo, da imajo cilj premagati vsakega tekmeca, ki jim bo stal nasproti. Za Nemce je že po naravi značilno, da nikoli ne popuščajo. Pred domačimi navijači se želijo še toliko bolj izkazati.

Njihov naslednji izziv je Slovenija, s katero so se pomerili štiri dni pred prvenstvom v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Rezultat 90:71 pove vse o tem, kdo je imel nadvlado na parketu v Münchnu. "Na prvi tekmi smo se v drugem polčasu odlično odzvali in se borili. Bili smo fizični, s pravo mentaliteto. Mislim, da je to pomenilo razliko," se je takratnega obračuna dotaknil Dennis Schröder.

Bi lahko Schröder postal Dončićev soigralec?

Temnopolti košarkar v dresu Nemčije je eden od zvezdnikov prvenstva in kaže dobre predstave tudi v Kölnu. Njegovo povprečje znaša 18 točk in 7,3 asistence na tekmo. Sloveniji je paral živce že v Münchnu in velika nevarnost za slovensko obrambo bo tudi danes ob 20.30.

Dennis Schröder je eden od nosilcev nemške igre. Foto: FIBA

Osrednji igralec nemške izbrane vrste se je rodil leta 1993 v Braunschweigu, dva meseca za tem, ko so Nemci edinkrat osvojili evropsko prvenstvo v košarki. Od leta 2018 je celo lastnik kluba Braunschweig, za katerega je igral pred odhodom v ligo NBA.

Leta 2013 je bil na naboru izbran kot 17. po vrsti, dve mesti za Giannisom Antetokounmpom. Najboljše predstave je kazal v dresu Atlante, zadnjo pa prebil pri Houston Rockets. Veliko se govori, da bi lahko kot prost igralec v prihodnji sezoni okrepil vrste Dallas Mavericks. In ker je bila delegacija teksaškega kluba v Kölnu, so se, če je res tarča Dallasa, zagotovo pogovarjali o tem.

Luka Dončić osrednja tarča

A Schröderja zdaj Dallas ne zanima. Zanima ga, kako se bodo v torek zoperstavili Sloveniji, ki ima v svojih vrstah njegovega morebitnega novega soigralca. Luka Dončić bo zagotovo tisti osrednji igralec, ki ga bodo želeli omejiti: "Luka je eden od najboljših igralcev na svetu. Težko ga je omejiti. Mora nam uspeti kot ekipa. Moramo se dobro pripraviti. Vseh 40 minut moramo biti osredotočeni in igrati agresivno tekmo."

Franz Wagner pri 21 letih kaže izvrstne predstave. Foto: FIBA

Nemčija pa ni le Schröder. V svojih vrstah imajo veliko odličnih košarkarjev. Opozoriti je treba na nadarjenega 21-letnega Franza Wagnerja, ki ima za seboj odlično sezono v ligi NBA. Pozitivno je presenetil pri Orlando Magic, odlično pa igra tudi na evropskem prvenstvu. Proti Litvi je dosegel kar 32 točk.

Naslednji v vrsti je Johannes Voigtmann, center z dragocenimi izkušnjami iz Evrolige. Nevaren je tudi z meti za tri točke. Maodo Lo je imel prav tako odlično tekmo proti Litvi, z razdalje je nevaren Andreas Obst, ki je opozoril na vlogo Schröderja: "Igralec z veliko energije in z značajem je. Vodi nas v napadu in v obrambi, v napadu lahko prevzame, a tudi veliko podaja. Je naš kapetan in nas vodi pri energiji."

Navijači jim dajo dodatna krila

Energijo pa jim daje tudi občinstvo. Vse tekme v Lanxess Areni so razprodane in na krilih navijačev igrajo Nemci še bolj v transu, kar poudarja tudi Schröder: "Ko so pred tekmo s Francijo upokojili Dirkov (Dirk Nowitzki, op. a.) dres, smo začutili navijaško moč. Ne gre za število ljudi na tribunah. Šesti igralec pride do izraza, ko je povezan z ekipo. Na naši drugi tekmi sprva ni bilo tako, nato so se dvignili. In mi z njimi. Navijači so vsekakor prednost, ki jo je treba izkoristiti."

Foto: FIBA

"Slovenija je nadarjena ekipa. Brani naslov prvaka. Imena v moštvu govorijo sama zase. Nazadnje smo zmagali, a to ne pomeni nič. Zdaj bodo zelo motivirani," je opozoril Obst, ki se zaveda, da imajo kakovost, da še drugič v desetih dneh na kolena spravijo našo izbrano vrsto, ki je imela krizno obdobje med tekmo z Bosno in Hercegovino ter po njej. "Ne sme se nam zgoditi to, kar se nam je proti Litvi, ko smo na koncu zapravili občutno prednost. Kot pravim, vedno je lepo zmagati tudi na teh 'grdih' tekmah."