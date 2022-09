Slovenija ima asa v rokavu

"Dodali so napad, ki ga niso prej igrali, ampak so ga malo uporabljali. S taktičnega vidika, tudi kar zadeva njihovo obrambo, ni bilo nič novega. Nič takega, česar ne bi videli že v Münchnu," je o morebitnih novostih v igri nemške košarkarske reprezentance pred večernim obračunom ob 20.30 dejal pomočnik Aleksandra Sekulića v slovenski izbrani vrsti Jernej Valentinčič, ki poudarja, da ima tudi Slovenija še rezerve.

Bolečina po porazu proti Nemčiji pred odhodom na evropsko prvenstvo je bila kratkotrajna, saj so se naši košarkarji hitro pobrali in že na uvodu EuroBasketa pokazali pravi obraz. Padla je Litva, zatem Madžarska, nato pa je sledil poraz proti Bosni in Hercegovini.

Sicer ni bil ključen, bolj pa je v oči bodel odziv nekaterih košarkarjev, ki so izkazali kar nekaj nezadovoljstva nad taktičnimi zamislimi strokovnega štaba. Po besedah Raša Nesterovića so bili obrazi slovenskih košarkarjev že naslednje jutro spet tisti pravi in so z mislimi povsem pri Nemčiji.

Ta je še kot edina neporažena v skupini B v Kölnu. Tako v našem in nemškem taboru se zavedajo, da bi lahko bila ta tekma tista, ki bi odločala o zmagovalcu skupine. Pred dvobojem, ki se bo začel ob 20.30, imajo Nemci boljše izhodišče. Ne le zato, ker še ne poznajo poraza, ampak tudi zaradi dejstva, ker so 28. avgusta v Münchnu v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali našo izbrano vrsto. Z zmago z 90:71 so ji odčitali lekcijo.

Vse se vrti okoli Schröderja in Wagnerja

Analizo za današnji obračun je delal pomočnik Aleksandra Sekulića Jernej Valentinčič, ki verjame, da bo zgodba povsem drugačna.

Jernej Valentinčič v pogovoru z Luko Dončićem Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nemci so zdaj v vzponu, na krilih navijačev in dobrih iger. Res dobro igrajo. Imajo kakovostne igralce. V glavnem se vrti vse okoli Dennisa Schröderja in Franza Wagnerja oziroma v obratnem vrstnem redu. Proti Litvi je zelo dobro igral Maodo Lo. Igro gradijo na hitri tranziciji in pick'n'rollu. In iz tega razvijejo igro. Nimajo veliko postavljenih napadov, največ je res tega hitrega pick'n'rolla. Če se vrnemo na tekmo v Münchnu, ta del igrajo. Zelo agresivni so v skoku v napadu. Točke dosegajo iz drugega, tretjega, včasih celo četrtega napada. In to so te največje nevarnosti. Največ individualne nevarnosti prihaja z igro pick'n'roll Schröderja in Wagnerja. Imajo dobre strelce z razdalje. Andreasa Obsta, na primer, o čemer smo se lahko na lastne oči prepričali tudi v Münchnu. Imajo dobro rotacijo desetih igralcev. V obrambi so prav tako odlični. Wagner in Niels Giffey bosta pokrivala Dončića," je bil obširen Valentinčič.

Nemci z novostjo, Slovenci eno taktično različico še skrivajo

Na vprašanje, ali je opazil kakšno novo taktično različico pri naših naslednjih tekmecih, je dejal: "Dodali so napad, ki ga niso prej igrali, ampak so ga malo uporabljali. S taktičnega vidika, tudi kar zadeva njihovo obrambo, ni bilo nič novega. Nič takega, česar ne bi videli že v Münchnu."

Pri Nemcih veliko sloni na Dennisu Schröderju. Foto: FIBA

A ima tudi Slovenija, kot pravi Sekulićev pomočnik, v rezervi nekaj, česar še niso pokazali na evropskem košarkarskem parketu: "Kar zadeva taktiko, imamo mogoče pripravljenega še kakšnega asa v rokavu. Načeloma bomo največji posel naredili, če bomo izenačili njihovo energijo že od začetka. V tekmo moramo vstopiti, kot smo proti Madžarski in Litvi. To kakovost imamo. Verjamem, da smo boljši od njih, ko pridemo pravi na parket. Od kateregakoli nasprotnika. Nikogar se ne bojimo, lahko premagamo vsakogar."