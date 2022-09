Vseeno mu je, kaj naredi Dončić, če ostali ne naredijo nič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemški reprezentanci igra prekaljeni maček, 29-letni center Johannes Voigtmann, ki zadnjih šest let igra v elitni evropski Evroligi in je po ruski invaziji na Ukrajino letos zapustil CSKA ter bo v novi član italijanskega kluba Olimpia Milano. V pogovoru je pojasnil, zakaj Nemci tako dobro funkcionirajo na EuroBasketu, kakšen pritisk čutijo kot gostitelji, kaj pričakuje na tekmi proti Sloveniji.

V čem je skrivnost nemške reprezentance, da dobro funkcionira na parketu?

Ne bom vam povedal (smeh, op. a.). Igramo ekipno. Borimo se drug za drugega. Tudi v slabih trenutkih ostanemo skupaj. Odlično zasedbo imamo. Zabavamo se. Franz Wagner je igral odlično proti Litvi, Dennis Schröder, Maodo Lo tudi. Odlične nosilce imamo. Kemija med nami je prava. Skupaj z navijači je to paket.

Kakšne cilje imate na domačem evropskem prvenstvu?

Enostavno, vsako tekmo želimo zmagati.

Foto: FIBA

Videti je, da imate s trenerjem pravo povezavo. Zaupate mu, on zaupa vam.

Že dolgo delam z njim. Sproščen je. Odličen občutek za vodenje tekme ima. Imamo strikten režim, kar se igre tiče, vendar dovoli svobodo, ko je to potrebno. Mislim, da je to popolna kombinacija. Delo opravlja izjemno.

Foto: FIBA Ali vam igranje pred domačim občinstvom predstavlja dodatno breme ali je to le spodbuda?

Vedno je prisoten pritisk, kar je razumljivo. Vendar je s to publiko neverjetno. Potisne nas naprej, nam da energijo. Upam, da bomo gledalcem dali kaj nazaj.

V nemški reprezentanci imate nadarjenega 21-letnega Franza Wagnerja, ki je lani igral prvo sezono v ligi NBA in se izkazal za zelo nadarjenega košarkarja. Vse to dokazuje tudi na EuroBasketu. Proti Litvi je dosegel 29 točk. Kaj lahko rečete o njem?

Neverjeten je. Vsak dan ga vidimo na treningu. Zelo dober igralec je. Vse sposobnosti ima. Tudi v obrambi je odličen. Videli ste, da je dosegel 32 točk, a je igral odlično še v obrambi. Nikjer ne popušča. Star je komaj 21 let. Ne želim ugibati, kam ga bo poneslo, a je izjemen.

Foto: Vid Ponikvar

Vaš naslednji tekmec bo Slovenija, s katero ste se pred začetkom EuroBasketa pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in se dobesedno poigrali z našimi košarkarji. Verjetno pričakujete drugačno Slovenijo?

Bomo videli, kaj bodo naredili. Mi se bomo prilagodili. Zagotovo bo drugačna tekma. Takrat so igrali pod pričakovanji. Ta tekma bo štela. Gre za prvo mesto v skupini. Mini finale bo.

Nasproti vam bo stal superzvezdnik Luka Dončić. Ali je to za vas dodatna motivacija, da ga zaustavite?

Vseeno mi je, če da 50 točk in ostali nič. S tem bi bil zadovoljen (smeh, op. a.). Sicer je neverjeten. Je mož odločitve. V vseh napadalnih prvinah je odličen. Lahko igra s hrbtom proti košu, lahko zadane trojke, izjemne podaje ima, skače lahko. Za nas bo glavna tarča. Moramo najti način, kako ga zaustaviti.