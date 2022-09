Resna preizkušnja po vsem, kar se je zgodilo

Poraz proti Bosni in Hercegovini na EuroBasketu sam po sebi sploh ni alarmanten, saj je šele prvi na prvenstvu in je to še dolgo, a skrbi opazka, da ne funkcionira vse tako, kot bi pričakovali. Za nadaljevanje prvenstva, Slovenija se je sicer že uvrstila v osmino finala, bo zelo pomemben odziv vseh akterjev, če bodo želeli spisati pozitivno zgodbo.

Zmagoviti niz enajstih zmag evropskih prvakov, če štejemo še devet skalpov na zmagovitem evropskem prvenstvu 2017, se je končal proti Bosni in Hercegovini (93:97). Jasno je bilo, da bo prišel enkrat čas za poraz, saj na svetu ni nepremagljive reprezentance.

A se je zgodilo kar nekaj takšnih stvari, zaradi katerih so mnogi zastrigli z obrvmi. V drugem polčasu zbranost ni bila prava, Slovenija je imela velike težave s consko obrambo, v obrambi so premalo zapirali bosanske košarkarje in jim dopustili preveč napadalnih skokov, selektor Aleksander Sekulić je del tekme "pozabil" na kapetana Gorana Dragića …

Srčni košarkarji BiH so še enkrat več pokazali, da se niti za hip ne predajajo. Niso se niti, ko je Slovenija vodila za osem točk. Vedno so se vrnili in našli odgovor.

"Odigrali so dobro tekmo. Odgovornost je na nas. Tekmo smo slabo začeli. Nismo preveč pritiskali. Začeli so zadevati z vsepovsod. To je prva stvar. Drugo je bil skok v napadu, zlasti v drugem polčasu. Bolj samozavestni so postajali," je po tekmi razloge za poraz iskal selektor.

Preslabo so se prilagodili na določene stvari

Kako je bil zelo razpoloženi Dragić nejevoljen, ko ga je prvi mož stroke skoraj 14 nepretrganih minut pozabil vrniti na parket, smo na Sportalu pisali že sinoči, ko je bilo govora tudi o tem, da Klemen Prepelič ni bil zadovoljen z nekaterimi taktičnimi prijemi.

Osrednji zvezdnik slovenske reprezentance Luka Dončić prav tako ni imel zvezdniškega dne, pa čeprav ga je končal pri 16 točkah, 8 skokih in 8 asistencah, vendar je imel ob tem še pet izgubljenih žog. Zgrešil je vseh osem metov za tri točke. Trojke so nasploh njegova rak rana na tem prvenstvu. Že proti Litvi je zadel le eno od osmih.

Foto: Vid Ponikvar

Zadnji tekmi je imel celo povito zapestje, proti Bosni se je nekajkrat tudi prijel zanj, kar je na novinarski konferenci izpostavil ameriški novinar Tim MacMahon, ki dela za ESPN, saj ga je zanimalo, če je kaj narobe. "Mislim, da je imel tudi dan prej ta trak. Ne vem, če je bilo kaj," je odgovoril Sekulić.

Predvsem bode v oči, da je bila tekma taktično napačno zapeljana, kar so košarkarji tudi izpostavili. Niso se prilagodili igri Johna Robersona, ki je zadel sedem trojk. Namesto, da bi se osredotočili na njegov met, ker ne uporablja toliko prodora, so mu servirali na pladnju najboljšo možno izbiro, kar je izpostavil tudi Prepelič.

Cona presenetila in ni presenetila

O tem, ali je bila taktično zgrešena tekma, je Sekulić dejal: "Malce moramo biti tudi realni. Pristop niti ni bil slab. Vsi igralci so si želeli zmagati. Na žalost smo imeli v soboto pozno zvečer tekmo. Morda je tudi to faktor, krajša regeneracija, krajša priprava, čeprav ne bi iskal izgovorov. Morda je tudi strokovni štab naredil napake, od te odgovornosti ne bežim. Morda so te malenkosti odločale."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kar se regeneracije tiče, njegova teza ne pije vode. Vendarle je Goran Dragić dan prej igral vsega šest minut, Dončić 20, medtem ko so Jusuf Nurkić, Džanan Musa in Roberson krepko prek 30 minut, imeli pa so približno tri ure več počitka.

Slovenskim košarkarjem je preglavice povzročala tudi conska postavitve bosanske obrambe. Sicer so nekajkrat imeli odprte mete, vendar žoga enostavno ni hotela notri. "Popraviti moramo igro na conski napad. Nismo pričakovali, da bodo igrali tako," je o tem rekel Edo Murić, medtem ko je Sekulić povedal: "Ko ne daš meta za tri točke, malce slabše zgleda. Morda smo nekoliko slabše odreagirali. Ni nas presenetila cona. Pričakovali smo jo. Če sem malce iskren, ni še nihče pred tem igral cone proti nam in je tudi težje. Rabiš ekipe, tudi prej, da igrajo cono, da se navadiš. Da fantje začutijo drug drugega v coni. Drugače bi bilo, če bi odprte mete tudi zadeli."

"Čaka nas kar težko delo"

Obrazi v garderobi so bili razumljivo poklapani, verjetno so se slišali tudi kakšni glasnejši toni, saj je šlo pri določenih stvareh narobe. In kakšna je bila reakcija v garderobi? "Vsi smo bili razočarani, ker smo želeli zmago. Pričakovanja so ena, drugo je pa, kar narediš na parketu. Igralci se zavedajo, da smo odigrali slabšo tekmo. Na pravi način moramo odreagirati. Čaka nas domačin Nemčija. Čaka nas kar težko delo," je odgovoril selektor. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija se bo v torek pomerila z Nemčijo ob 20.30, dan pozneje pa bo skupinske boje zaključila še proti Franciji. Jasno je nekaj, slovenski tabor bo na resni preizkušnji.