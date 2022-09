Srbija zmlela Finsko, Grčija zmagala brez Giannisa

Slovenski košarkarji imajo po težkem nedeljskem porazu proti Bosni prost ponedeljek, ki so ga izkoristili za pripravo na naslednjega tekmeca. V torek bo to Nemčija. V ponedeljek se igra v skupinah C in D. Še neporaženi Srbi so že v prvem polčasu zmleli FInce (100:70), v skupini C so Hrvati premagali Estonce. Najboljši strelec tekme je bil novi član Cedevite Olimpije, Karlo Matković.

Srbija je že v prvem polčasu zmlela presenečenje kvalifikacij za SP 2023 Finsko. Bilo je 62:34 in tako je bil drugi polčas samo še formalnost. Za končni izid 100:70 je bilo kar šest košarkarjev Srbije dvomestnih. Nikola Jokić je denimo igral 26 minut in imel 13 točk, 14 skokov in sedem asistenc. Po treh tekmah so Srbi neporaženi.

Olimpijin novinec prvi strelec Hrvaške

Karlo Matković je Estoniji nasul kar 17 točk. Foto: FIBA Hrvati so na prvi tekmi dneva v skupini C prišli do svoje druge zmage na prvenstvu. Na koncu so s 73:70 porazili Estonijo, ki pa je bila vse do konca v igri za zmago oziroma vsaj podaljšek, a so bili Estonci precej nenatančni pri izvajanju prostih metov. Najprej je Janari Joesaar devet sekund pred koncem zgrešil prosti met za izenačenje na 70:70, nato pa je pri zaostanku z 69:72 Siim-Sander Vene, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec Estoncev, izkoristil le en prosti met. Zatem so skok dobili Hrvati, Dario Šarić pa je z enim zadetim prostim metom potrdil zmago Hrvatov. Estonci na drugi strani tako še naprej ostajajo brez zmage na evropskem prvenstvu. V hrvaški izbrani vrsti je bil s 17 točkami najboljši strelec Karlo Matković, Jaleen Smith jih je dodal 13.

Kostas Sloukas Foto: FIBA Tretjo zmago si je priigrala Grčija. Veliko Britanijo so premagali s 93:73. Pa prvi zvezdnik grške reprezentance Giannis Antetokounmpo sploh ni igral. Dobil je tekmo počitka. Zmaga je bila še toliko lažja, saj je skoraj popolno tekmo odigral Kostas Sloukas. Šele ob koncu tekme je zgrešil dva meta, sprva je bil stoodstoten - osem metov, osem košev. Tekmo je končal z 21 točkami (zadel je pet od šestih metov za tri).

Napredovale bodo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine.

EuroBasket 2022, skupinski del, 3. krog: Skupina C: Ponedeljek, 5. september, Milano:

Hrvaška : Estonija 73:70

Matković 17, Šarić 15, 12 sk., Smith 13; Kotsar 17, Kullamae 14



Velika Britanija : Grčija 77:93

Nelson 17, Hesson 13, Olaseni 8, 11 sk.; Slouskas 21, Papagiannis 17, Papanikolau 10, 7 sk.



Ukrajina : Italija 84:73

Mihajljuk 25, Sanon in Tkačenko po 17; Polonara 17, Fontecchio 14, SPissu 11 Lestvica:

1. Ukrajina 3 - 6

2. Grčija 3 - 6

3. Hrvaška 3 - 5

4. Italija 3 - 5

5. Estonija 3 - 3

6. Velika Britanija 3 - 3 Skupina D: Ponedeljek, 5. september, Praga:

Poljska : Izrael 85:76

Slaughter 24, Belcerowski 17, Cel 13, Ponitka 11, 9 sk., 7 as.; Zoosman 18, Madar 17



Češka : Nizozemska 88:80

Vesely 24, 7 sk., Peterka 20, Kyzlink 12, 9 as.; Franke 22, De Jong 13, Edwards 12, 9 sk.



Srbija : Finska 100:70

Nedović in Micić po 14, Jokić 13, 14 sk., Kalinić 13; Markannen 18, 7 sk., Maxhuni in Valtonen 10 Lestvica:

1. Srbija 3 - 6

2. Poljska 3 - 5

3. Izrael 3 - 5

4. Finska 3 - 4

5. Češka 3 - 4

6. Nizozemska 3 - 3

Preberite še: