Turki grozijo z odhodom z evropskega prvenstva

Na košarkarskem evropskem prvenstvu je na tekmi med Gruzijo in Turčijo prišlo do vroče krvi. Turki so celo zagrozili, da bodo zapustili evropsko prvenstvo.

Gruzijska košarkarska reprezentanca je v soboto dosegla prvo zmago ne EP. Tekma se je končala po dveh podaljških z izidom 88:83. Bolj kot to je košarkarsko tekmo zaznamoval kaos po njej.

Oglasili so se tudi že odgovorni s Fibe. Ti sporočajo, da že preiskujejo morebitni incident in upajo, da bodo po vseh znanih dejstvih kmalu dali izjavo.

TİFLİS'TE ORTALIK KARIŞTI!



Sanadze, Furkan Korkmaz'ı resmen ÇILDIRTTI! İlk kez Furkan'ı bu kadar sinirli görüyoruz. İki oyuncu da diskalifiye edildi. pic.twitter.com/mBEOT7WVfp — Euroleague Time (@euroleaguetime1) September 4, 2022

Sprva je zavrelo na igrišču

Začelo se je že na igrišču, na katerem sta si v lase skočila turški igralec Furkan Korkmaz in Gruzijec Duda Sanadzea. Korkmaz je po prekršku šel ostro na nasprotnika, a so ju sodniki in igralci ločili še pravi čas. Prav tako so morali po tekmi miriti Ergina Atamana, trenerja turške reprezentance. Ta se je spravil na sodnike.

Ergin Ataman, trener Turkov, ni bil zadovoljen s sojenjem. Foto: Guliverimage

Vroče je bilo tudi po tekmi

Po navedbah turškega tabora naj bi se na poti v slačilnico trije gruzijski igralci spravili na Furkana Korkomaza. Omar Onan, podpredsednik turška košarkarske zveze, je dejal: "Če posnetki varnostnih kamer ne bodo prikazani, bomo zapustili turnir."

"Igralca, ki gre v slačilnico, ni treba napadati. Po končanem dvoboju nas je 30 policistov sililo v pretep. Stepli smo se z gruzijsko policijo. Pozivam Fibo, da se odzove, in vse to sem povedal tudi uradnikom Fibe. Ne mislite, da smo neumni. Prinesli nam bodo vse posnetke s hodnika in niti minute ne bomo spregledali," je še povedal Onan, njegove besede pa so povzeli na basketnews.

Turki trenutno na 3. mestu

Turki so v skupini A trenutno na tretjem mestu, imajo dve zmagi in en poraz. Gruzija je trenutno na petem mestu, ima pa eno zmago in dva poraza.