"Obrazi so pravi, to vam lahko povem. Ne morem uporabiti besede, vendar si večina od vas predstavlja, katera bi bila," je generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović dan po hudi uri, ki je sledila po porazu z Bosno in Hercegovino, dal vedeti, da so košarkarji obrnili list. Kaj bo na njem pisalo po naslednji tekmi z Nemčijo, bomo videli v torek po koncu dvoboja, a Rašo verjame, da se bo igra slovenskih fantov dvignila.

Obilica prahu se je dvignila po porazu Slovenije v tretjem krogu skupinskega dela proti Bosni in Hercegovini. Če kaj ne funkcionira tako, kot mora, je razumljivo, da glave postanejo vroče. Nejevoljo smo lahko začutili pri nosilcih. Goran Dragić in Klemen Prepelič sta dala vedeti, da s taktičnega vidika ni bilo vse brezhibno. Narejenih je bilo nekaj napak, ki so odmaknile Slovenijo od tretje zaporedne zmage na EuroBasketu.

"Ne rečem, da je to pozitivno, ampak je ena stvar, ki služi kot prebujenje"

Dan po porazu se je novinarska zasedba, ki spremlja našo izbrano vrsto v Kölnu, sestala z generalnim sekretarjem Košarkarske zveze Slovenije Rašom Nesterovićem, ki je o težkih besedah sprva povedal: "To je normalna reakcija za ekipo. Da bi dosegli uspeh, morajo priti tudi porazi. Redko se zgodi, da brez poraza prideš do konca. To je normalno v ekipi. Ne rečem, da je to pozitivno, ampak je ena stvar, ki služi kot prebujenje. V smislu, da bo nadaljevanje boljše."

Kapetan Goran Dragić je bil vidno nezadovoljen po porazu z Bosno in Hercegovino. Foto: Grega Valančič/Sportida

Iz ust reprezentantov smo lahko slišali, da je bilo nekaj taktičnih zamisli napačno pripravljenih, prav tako glede razporejanja minutaže. Določena nestrinjanja so prišla tako na plan in so razburkala košarkarsko javnost, zlasti ljubitelje tega športa v Sloveniji. "Saj ni nič prišlo ven. To je normalno po porazu, glave so vroče. Velikokrat so že bile takšne situacije in bodo tudi v prihodnje. Dovolj so pametni in izkušeni, da vedo, kaj morajo storiti," pravi Rašo, ki ga besede fantov ne skrbijo: "Bolj bi me skrbelo, če bi bili tiho. Če ne bi bilo reakcij glede tekme. Tako se vsaj vidi, da jim je mar. Da želijo zmagati."

"Ko se začnejo izločilni boji, je pomembno, koliko bodo vodje potegnili in se žrtvovali"

Kot je dejal, se ni vključil v ekipni pogovor, ki so ga imeli po tekmi, saj je za to zadolžen strokovni štab: "Med seboj se pogovarjajo. To je bila ekipa, ki je bila prva na evropskem prvenstvu in četrta na olimpijskih igrah. Padci so sestavni del športa in namenjenu temu, da se po njih dvigneš. Štab, predvsem pa igralci so stopili skupaj. Dovolj so izkušeni. Veliko so že dali skozi. Točno vedo, kdo je kje naredil napake in kaj morajo popraviti."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanj je najpomembnejša reakcija glavnih akterjev. Po njegovih besedah so bili obrazi pravi. "Ne morem uporabiti besede, vendar si večina od vas predstavlja, katera bi bila," izpostavlja Rašo, ki se strinja, da bodo morali vodje zdaj prevzeti pobudo in narediti naslednji korak: "Oni bodo tisti, ki bodo morali biti lokomotive. Ko se začnejo izločilni boji, je pomembno, koliko bodo vodje potegnili in se žrtvovali. Mislim, da imamo takšne igralce, ki so pripravljeni dati vse, kar je potrebno za zmago. To so že velikokrat dokazali."

"To niso stroji, ki jih prižgeš in delajo"

Že v torek se bo videla reakcija fantov, ko bo nasproti stala Nemčija. Zadnja zaušnica proti tej državi tik pred prvenstvom, ko so igrali kvalifikacije za svetovno prvenstvo, je hitro zalegla. Nemudoma so se pobrali in začeli EuroBasket z lepo zmago proti Litvi. Zato Nesterovića ne skrbi, da je imela Slovenija že drugo tekmo v slabih desetih dneh: "Lahko, da bo še tretja, četrta. To niso stroji, ki jih prižgeš in delajo. Javnost, mediji smo malce preveč požrešni v najavah, da so v polfinalu, finalu. Nihče ne bo prišel in se prepustil. Vsak želi premagati evropskega prvaka."

Razočaranje in na drugi strani veselje Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi Nemci bodo želeli nov skalp slovenske ekipe. Za zdaj so se pokazali za zelo kakovostno ekipo. Po mnenju generalnega sekretarja so skupaj s Srbi za zdaj pokazali največ na prvenstvu. Kot izpostavlja, je pomembno, da se slovenska ekipa ukvarja sama s seboj in se pripravlja le na naslednjega tekmeca: "Če hočeš biti, kar hočemo biti mi, moramo premagati vse na tej poti. Če bomo začeli izbirati, ne bo pametno. Proti Nemčiji bo težka tekma, drugačna kot proti Bosni. Tudi Slovenija bo drugačna. Problemi in uspehi gredo od vrha navzdol. Od predsednika, mene in vse navzdol."