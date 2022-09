Aprila trepetal za svoje življenje, zdaj ponagajal slovenskim košarkarjem

Džanan Musa, 23-letni branilec bosanske košarkarske reprezentance, se je po bizarni poškodbi grla, ki jo je 14. aprila letos staknil med prodorom na tekmi španske lige ACB med Breoganom in Unicajo, znašel na pragu smrti, čeprav sprva sploh ni kazalo, da bi bila poškodba lahko usodna.

Never stop smiling😁! Elhamdulillah!! Thank you everybody for the messages, surgery went well and I will be back stronger! Love you all. pic.twitter.com/PNn3HxJw1U — Dzanan Musa (@DzMusa) April 15, 2022

"Bilo je grozno. Prijel sem se za vrat, iz sebe pa nisem mogel spraviti niti besede. Pristopil sem do sodnika, mu poskušal nekaj reči, a nisem imel glasu. Med polčasom sem se v garderobi pogledal v ogledalo in opazil, da moje grlo stoji postrani. Mislil sem, da je nekaj narobe z mojimi očmi. Neverjetno. Nato je prišel še klubski zdravnik, mi poskusil naravnati grlo in takrat sem lahko spet spregovoril," je Musa povedal med gostovanjem v podkastu Inkubator.

Guys!! I love you all, Im going to have surgery on my neck, as I fight on the court I will fight this too and beat it!! Thank you For the wishes!! Until the next time!! Yours Musa ♥️ — Dzanan Musa (@DzMusa) April 14, 2022

"Tekmo sem potem odigral do konca. Vse je bilo popolno in po tekmi mi je zdravnik svetoval, naj se odpravim domov, pregled pa bova opravila zjutraj. Predvideval je, da ne gre za nič nevarnega, saj sem lahko nadaljeval igro," se je spominjal Musa.

En esta jugada, Dzanan Musa ha sufrido una rotura de tráquea y ha sido operado esta misma noche.



Se perderá el resto de la temporada, posiblemente, el de hoy haya sido su último partido como jugador de Breogan.



pic.twitter.com/8nz3LxmGxk — Antonio Del Cerro (@Antocemon) April 14, 2022

A ni bilo tako preprosto.

Dan pozneje so mu po podrobnejših preiskavah diagnosticirali frakturo sapnika, ki je zahtevala urgentno operacijo, poroča hrvaški spletni portal 24sata.

"Če vas ne operiramo takoj, se zjutraj ne boste več prebudili"

Še bolj bizarna je zgodba o tem, kako je sploh izvedel, da je zadeva alarmantna.

"Čakal sem zdravnika in medtem pisal soigralcu, naj mi nekaj naroči v restavraciji. Trenutek pozneje je v sobo vstopilo pet zdravnikov. Eden od njih me je prijel za roko in mi rekel: 'Ne prestrašite se, vse bo v redu, a če vas izpustimo domov, se zjutraj ne boste več prebudil.' Rekli so mi, da me morajo v desetih minutah nujno operirati. Pokazali so mi sliko grla ter mi povedali, da diham samo še z dvema odstotkoma in da se mi grlo lahko vsak čas zapre. V tem primeru zame ne bi bilo več rešitve. V tistem trenutku je vse drugo postalo nepomembno, tudi košarka in tekme," je povedal Musa. Takrat je bil prepričan, da se mu življenje izteka.

"Poklical sem družino, samo zato, da bi se poslovil. V skupinski klepet ekipe Breogana sem poslal sporočilo, naj pazijo nase, in jim zaželel veliko uspeha v njihovih karierah. Prepričan sem bil, da se ne bom izvlekel," je povedal.

Musa je na tekmi proti Sloveniji dosegel 22 točk. Foto: Vid Ponikvar

Po večurni operaciji so Muso spravili v umetno komo, po mesecu in pol se je vrnil h košarki. Morda celo boljši kot prej. Julija letos je oblekel dres madridskega Reala. Pred tem je del sezone 2021 in prvi del sezone 2022 igral za španski klub Río Breogán, še pred tem je nosil dres ekipe Anadolu Efes, pred tem pa si dve leti kruh služil v ligi NBA. Od leta 2018 do leta 2020 je nosil dres ekipe Brooklyn Nets, še prej, v letih 2015-2018, pa je igral za Cedevito.

Džanan Musa je na tekmi proti Sloveniji, ki jo je reprezentanca BiH dobila s 97:93, dosegel 22 točk, pet skokov in prispeval pet asistenc. Bosanski košarkarji imajo zdaj na svojem računu dve zmagi, premagali so Slovenijo in Madžarsko, klonili pa pred domačini Nemci, s katerimi se bodo Slovenci udarili v torek.

