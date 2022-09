Ob aferi Smodej Nika Kovač na shod v podporo žrtvam spolnega nasilja

Po izbruhu afere Smodej se bo danes ob 19.00 začel solidarnostni shod v podporo ženskam z izkušnjo spolnega nasilja Nisi sama, ki se ga bodo udeležili tudi v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Začel se bo na Muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani, od tam pa se bodo sprehodili mimo ministrstva za kulturo in prostorov Fotopuba do Trga republike. Policija ob tem domnevne žrtve Dušana Josipa Smodeja še vedno poziva k prijavi zlorab.

Danes se bomo ob 19.00 udeležili shoda v podporo žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja.

Začetek shoda je na Muzejski ploščadi pred Metelkovo. ✊ — Inštitut 8. marec (@8Marec) September 5, 2022

V inštitutu so po besedah direktorice Nike Kovač po odmevni zgodbi o zlorabah Dušana Josipa Smodeja žrtvam pripravljeni zagotavljati oporo ter zbrati finančna sredstva za odvetniško oziroma pravno pomoč.

Policija trdi, da intenzivno preiskuje zadevo

Policija trdi, da informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v medijskih objavah in na spletnih omrežjih, še vedno intenzivno preiskuje, morebitne oškodovance pa so po njihovih besedah znova pozvali, naj podajo prijavo.

Ljubljanski kriminalisti in policisti so do zdaj opravili že več deset razgovorov v povezavi s preiskavo hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in zoper človekovo zdravje. Več oseb pa še iščejo, nekatere med njimi tudi v tujini, so še sporočili.

Gre za očitke o domnevnih spolnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim.

Poleg domnevnih spolnih zlorab so se v javnosti pojavile tudi informacije, da novomeški kulturnik Smodej več let ni oddajal finančnih poročil društva Fotopub, a je to kljub temu prejemalo javni denar kulturnega ministrstva ter mestnih občin Ljubljana in Novo mesto.



O tem smo poročali tukaj:

Vse si je lahko privoščil

Javnost je prejšnji teden šokirala še novinarka, urednica in pisateljica, ki je na spletni strani medija Reporter objavila daljši zapis, v katerem opisuje domnevno spolno predatorstvo Romana Uranjeka, znanega slovenskega umetnika, ki je umrl pred nekaj dnevi. Življenje naj bi si vzel sam.

Maja Megla je prepričana, da je slikar partnerja za izživljanje svojih seksualnih fantazij našel v Smodeju. Živel naj bi dvojno življenje. Dobrikal naj bi se in bil uglajen do pomembnežev, ki so imeli možnost vplivati na njegovo kariero, imel pa je tudi temno stran, spolno predatorstvo in diabolično perverznost, je razkrila. Več si lahko preberete v tem članku:

Nadlegovanje "zapakirano v študijski proces"

Več pričevanj o domnevnem spolnem nadlegovanju oziroma "neprimernem obnašanju profesorjev" je lani februarja sprožila tudi uradna prijava spolnega nadlegovanja igralke Mie Skrbinac zoper igralca in profesorja igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjaža Tribušona.

O spolnem nadlegovanju na AGRFT, ki je bilo "zapakirano v študijski proces" naj bi se veliko govorilo, nihče pa ni vedel, ali so zgodbe resnične, so poročali v televizijski oddaji Tednik. Od pričevanja Skrbinčeve so nato na Inštitutu 8. marec prejeli 30 novih pričevanj, dobra petina jih je bila povezanih z AGRFT.

Zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju študentk pa je lani službo izgubil profesor Igor Pribac s filozofske fakultete.

Očitali so mu neprimerno vedenje, verbalno spolno nadlegovanje na ustnih izpitih in celo fizično nadlegovanje. Očitki naj bi izhajali iz ankete med študentkami in študenti ter dveh anonimnih izjav. Sam je za medije vse obtožbe zanikal.