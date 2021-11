Kako je Miša Molk s trditvijo presenetila igralko Mio Skrbinac #video

"Kako svobodno vi živite svoj spol? Tudi vi ste lezbijka, to ni nobena skrivnost, vi to živite, vi ste to outirali," je Miša Molk dejala svoji gostji v oddaji na javni televiziji, kjer sta govorili o njeni vlogi v filmu Sestre.

Biti lezbijka, biti outiran https://t.co/lJufYgQp4k — In media res (@insloveniaonly) November 29, 2021

Presenečena igralka je za hip ostala brez besed, nato pa voditeljici odgovorila: "Nisem danes pričakovala ali bila kakorkoli pripravljena govoriti o tem, ravno zaradi tega, ker nočem s tem dajati nekega prostora za oznake in stereotipe, ki jih lahko to nosi in zasenči druge stvari, ki so zdaj pomembne, to nosi etiketo. Nisem javno outirana kot lezbijka, ne zdi se mi težava, če je kdo istospolno usmerjen ali kakorkoli ne ustreza nekim heteronormativnim pričakovanjem odnosa, sama pa mislim, da smo onkraj, ali pa vsaj bi si želela, da smo onkraj nekih definicij spolne usmerjenosti.

"Povejte? Sem vas spravila v zadrego?" - "Ja." -"S čim?" -"S tem, da tega nisem nikoli javno outirala." -"Greva naprej v pogovoru?" - "Ne, zdaj ne greva naprej."

Oddajo Z Mišo in gostjo Mio Skrbinac je bilo pa na trenutke kar težko gledati. Vse dobro ge. Skrbinac in nič ne bi bilo narobe, tudi če bi bila ostrejša do voditeljice. https://t.co/yxdRdAbWPV — Edvard Kadič (@edvardkadic) November 29, 2021

Na Twitterju so se pojavili burni odzivi, da je šla voditeljica predaleč, da je storila veliko napako, saj gre za občutljivo temo, ki je stvar posameznika.

Miša Molk je šla pri zadnjem (včerajšnjem) intervjuju očitno čez mejo! V zadnji tretjini pogovora in to je prezirno.



Mia Skrbinac - zelo pogumno in bravo! — Matevž Gačnik (@matevzg) November 29, 2021

Miša Molk si je dovolila preveč. S takim vprašanjem presenetiš? Pa celoten pogovor je bil preveč osredotočen na nadlegovanje. Če bi bila jaz Mia Skrbinac, ne bi dovolila objave. — Gven Dolina (@zelenilka) November 28, 2021