AGRFT po razkritju o spolnem nadlegovanju: "Morda nismo dovolj pozorno gledali"

Po razkritju igralke Mie Skrbinac, da jo je psihično in fizično nadlegoval profesor na AGRFT, je TV Slovenija v sredo objavila novo zgodbo o domnevno spolnem nadlegovanju na akademiji. Tam so za STA povedali, da je bil prispevek v Odmevih po njihovem prikazan zelo enostransko. Prijave Mie Skrbinac še niso prejeli, prav tako je niso prejeli na Univerzi v Ljubljani.

Nekdanja študentka na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Univerze v Ljubljani, ki želi ostati anonimna, je po poročanju TV Slovenija pred več leti prijavila profesorja zaradi zlorabe položaja, duševnega in telesnega nasilja, piše STA.

"V trenutku, ko se je zadeva dogajala, podpore na akademiji, na univerzi, nisem prejela nikakršne. Ideja je bila, da se zadeva pomete pod preprogo in da se me odstrani, torej da se storilca zaščiti. Obsodbe zlorabe položaja ni bilo," je povedala v oddaji Odmevi. "Je po tem dogodku še vedno poučeval, name se je obrnila njegova naslednja žrtev, zato vem, da nisem edina," je dodala.

Na AGRFT so po poročanju TV Slovenija odgovorili, da so zadevo takrat dali v reševanje rektoratu univerze. Ta je začel postopek, nato pa primer prepustil policiji. Kot je pojasnila nekdanja študentka, je tožilstvo nato opustilo pregon zaradi pomanjkanja dokazov.

AGRFT: Ni šlo za spolno nadlegovanje, temveč za verbalni konflikt

Na AGRFT so za STA zapisali, da je bil sredin prispevek v oddaji Odmevi prikazan zelo enostransko. Primer se po njihovih navedbah ni nanašal na spolno nadlegovanje, temveč na verbalni konflikt, grožnjo in izsiljevanje, in tudi to ravnanje so takoj prepoznali kot popolnoma nedopustno. Ko je akademija prejela študentkino prijavo, se je takoj odzvala in jo zaščitila, piše STA.

Akademija je zadevo prijavila univerzi. Ta je postopek začela in ga končala z izrekom ukrepa zaposlenemu. Na to, da je tožilstvo prijavljeni primer opustilo, akademija ni imela vpliva, pravijo.

Dodali so, da se od razkritja njihove nekdanje študentke Mie Skrbinac, ki je napovedala, da bo prijavo o nadlegovanju vložila tudi uradno, na akademiji "soočajo s hudo bolečino". "Globoko nas je pretreslo spoznanje, da morda nismo dovolj pozorno gledali, da nismo videli, da nekomu povzročamo trpljenje. To močno in iskreno obžalujemo," so zapisali.

O postopkih, ki jih bodo uvedli, ko bodo prejeli prijavo Mie Skrbinac, kot so zapisali, za zdaj še ne morejo govoriti, saj so ti odvisni od vsebine prijave. Si pa želijo, da se to zgodi, in kmalu, "saj gre za izjemno bolečo temo, ki jo je treba začeti reševati čim prej".

Dekan akademije Tomaž Gubenšek sicer po razkritju Mie Skrbinac za oddajo Tednik napoveduje ostre ukrepe. V bran igralki so med drugim stopili v Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev, Društvu slovenskih režiserjev in Zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, še piše STA.