Mia Skrbinac je februarja 2021 za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje tako na urah igre, prikazano kot del študijskega procesa, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih.

Nekaj dni zatem je igralka Tribušona prijavila na Univerzo v Ljubljani, s prijavo pa so se seznanili tudi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Že pred tem je AGRFT na ljubljansko tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja.

Poleti 2021 pa so ljubljanski kriminalisti zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti na ljubljansko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper Tribušona.

Primer je v slovenski javnosti sprožil burne odzive in predvsem veliko podporo igralki, ki je o spolnem nasilju kot prva iz sveta slovenske kulture spregovorila na glas. DZ je nato junija 2021 izglasoval nov pogled na kaznivo dejanje posilstva po načelu "samo ja pomeni ja", ki so ga po vzoru gibanja Jaz tudi v tujini sprožili v Inštitutu 8. marec.

Na zahtevo tožilstva je ljubljansko tožilstvo 1. decembra 2022 zoper Tribušona vložilo obtožnico, ki mu očita kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Obtožnica je postala pravnomočna 22. julija. Za to kaznivo dejanje je predviden zapor od enega do osmih let.