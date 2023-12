Delo: Višje sodišče potrdilo, da je bila izredna odpoved igralcu Tribušonu upravičena

Višje delovno sodišče se je strinjalo s prvostopenjskim, da je Tribušon z določenimi ravnanji prestopil meje študijskega procesa in posegel v telesno integriteto študentk. Te pa si niso upale reagirati, saj je izhajal s pozicije moči in pod krinko študentskega procesa izkoristil nadrejeni položaj.

Višje delovno sodišče se je strinjalo s prvostopenjskim, da je Tribušon z določenimi ravnanji prestopil meje študijskega procesa in posegel v telesno integriteto študentk. Te pa si niso upale reagirati, saj je izhajal s pozicije moči in pod krinko študentskega procesa izkoristil nadrejeni položaj. Foto: STA

Višje delovno in socialno sodišče je v primeru igralca in profesorja na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjaža Tribušona razsodilo, da je bila izredna odpoved delovnega razmerja, ki jo je dobil od ljubljanske univerze oziroma AGRFT, zakonita in utemeljena, danes poroča časnik Delo.

S tem je višje sodišče potrdilo sodbo prve stopnje, ki jo je igralec izpodbijal. Tribušon je zahteval razveljavitev odpovedi, vrnitev na delovno mesto in plačilo reparacije, a sta tako prvostopenjsko kot zdaj višje delovno in socialno sodišče razsodila, da je službo profesorja izgubil povsem upravičeno.

Višje delovno in socialno sodišče potrdilo, da je bila odpoved utemeljena

Višje delovno in socialno sodišče je potrdilo, da je bila odpoved utemeljena, zakonita, ustrezno obrazložena in pravočasna. Po mnenju sodišča so mu dokazane očitane kršitve delovnih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, ki imajo vse znake kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.

Višje delovno sodišče se je strinjalo s prvostopenjskim, da je Tribušon z določenimi ravnanji prestopil meje študijskega procesa in posegel v telesno integriteto študentk. Te pa si niso upale reagirati, saj je izhajal s pozicije moči in pod krinko študentskega procesa izkoristil nadrejeni položaj. Čeprav so se nekatera dejanja zgodila zunaj študijskega procesa oziroma prostorov fakultete, je bistveno, da je bila Mia Skrbinac tedaj študentka, Tribušon pa profesor in je šlo še vedno za razmerje študentka - profesor, poudarja sodišče.

Toženi instituciji sta, kot še ugotavlja sodišče, utemeljeno dokazali tudi obstoj razlogov, zaradi katerih ni bilo mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Ob tako hudih kršitvah in Tribušonovem nekritičnem odnosu do njih je razumljivo, da je delodajalec izgubil zaupanje do tožnika kot profesorja, meni sodišče.

Tribušon bo pravnomočno odločitev sodišča poskušal izpodbiti

Da bi bila ponovna zaposlitev nesprejemljiva, je bil jasen rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič: "Univerza ima ničelno toleranco do sumov nepravilnosti. Študentje so ranljiva skupina in že ob sumih jih je treba zavarovati," je povedal, kot še poroča Delo.

Njegov odvetnik Jožef Klavdij Novak iz Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji je za Delo potrdil, da bo Tribušon pravnomočno odločitev sodišča poskušal izpodbiti na vrhovnem sodišču, kamor je odvetnik v njegovem imenu vložil predlog za dopustitev revizije.

Na zahtevo tožilstva je ljubljansko okrožno sodišče konec leta 2021 tudi uvedlo preiskavo proti Tribušonu, ki še poteka. Po zaključku preiskave bo tožilstvo odločalo o vložitvi obtožnice ali bo sprejelo kakšno drugačno odločitev, danes še navaja Delo.

Igralka Mia Skrbinac je februarja 2021 za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija razkrila, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako pri urah igre, zapakirano v študijski proces, kot zunaj predavalnice. Nekaj dni zatem je na Univerzo v Ljubljani prijavila igralca in profesorja Matjaža Tribušona, s prijavo so se seznanili tudi na AGRFT. Tam so Tribušona najprej začasno suspendirali, julija 2021 pa je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Preberite še: