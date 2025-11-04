Igralca Jonathana Baileyja so po izboru revije People razglasili za najbolj seksi moškega leta 2025. 37-letnik je tako postal prvi istospolno usmerjeni moški s tem nazivom.

"To mi je v veliko čast. Seveda sem neverjetno počaščen. To je povsem absurdno," je zvezdnik povedal za omenjeni portal. "To je bila skrivnost, zato sem zelo navdušen, da bodo prijatelji in družina zdaj lahko izvedeli."

Naziv podeljujejo že vse od leta 1985

Britanski igralec je tako postal prvi istospolno usmerjeni moški, ki je prejel ta naziv. O tem, ali se v svoji koži počuti samozavestno, je povedal: "V različnih trenutkih življenja sem si moral reči, da zmorem, včasih me je spremljal globok napad strahu in dvoma vase. Ko sem bil mlad, sem bil zelo nesamozavesten glede tega, kdo sem, in morda sem to presegel, ko sem odraščal. Vsi se nekako poskušamo vrniti k izvoru, kajne? Ampak pred približno eno uro sem plaval v morju z dobro družbo in se v svoji koži počutil odlično."

Jonathana Baileyja poznamo iz Netflixove serije Bridgerton, kjer je upodobil lik Anthonyja. Zaigral je tudi v filmski priredbi priljubljenega broadwayskega muzikala Wicked, serijah Sopotniki (Fellow Travelers) in Heartstopper, med njegovimi zadnjimi vlogami pa je film Jurski svet: Preporod (Jurassic World Rebirth).

Z nazivom najbolj seksi moškega na svetu se Bailey pridružuje skupini hollywoodskih zvezdnikov. Revija People naziv podeljuje že vse od leta 1985, v zadnjem desetletju pa so ga prejeli David Beckham, Dwayne Johnson (The Rock), Blake Shelton, Idris Elba, John Legend, Michael B. Jordan, Paul Rudd, Chris Evans, Patrick Dempsey in lanski zmagovalec John Krasinski.

Foto: Reuters

