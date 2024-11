V izboru najbolj seksi moškega, ki ga revija People prireja že od leta 1985, je letos slavil ameriški igralec John Krasinski, ki je nasledil lanskega zmagovalca, igralca Patricka Dempseyja.

"Čisto nič, moja glava je bila prazna. No, razen to, da se morda kdo norčuje," je 45-letni Krasinski odgovoril na vprašanje, kaj je pomislil ob novici, da je postal najbolj seksi moški na svetu.

Bolj navdušena je bila verjetno njegova žena, igralka Emily Blunt, s katero sta poročena že 14 let. Ta mu je menda nekoč dejala, da bo, če kdaj osvoji ta naziv, celo hišo oblepila z naslovnicami revije. "Najinima hčerkama bo to zagotovo všeč," je dejal Krasinski, "sploh se jima ne bo zdelo čudno."

Z britansko igralko Emily Blunt sta poročena od leta 2010 in imata dve hčerki. Foto: Guliverimage

John Krasinski je zaslovel z vlogo Jima Halperta v humoristični seriji Pisarna (The Office), v kateri je nastopal kar devet let. Leta 2018 sta z ženo Emily Blunt ustvarila srhljivko Tiho mesto (A Quiet Place), ki sta jo skupaj napisala in v njej igrala, Krasinski pa jo je tudi režiral. Film je bil neznanska uspešnica in sta ga nasledili še dve nadaljevanji, še en njegov uspeh pa je bila serija 13 ur: Tajni vojaki Bengazija, po kateri nameravajo zdaj posneti tudi film.