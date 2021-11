Govorice so bile napačne: najbolj seksi moški leta je ta igralec

Potem ko so se prejšnji teden razširile informacije, da bo naziv najbolj seksi moškega dobil Chris Evans, se je ob uradni razglasitvi izkazalo, da to ne drži.

Najbolj seksi moški leta po izboru ameriške revije People je igralec in komik Paul Rudd, kar je precejšnje presenečenje, saj so ameriški mediji prejšnji teden z gotovostjo trdili, da bo to letos igralec Chris Evans.

Ob razkritju, da je prav on letošnji dobitnik tega naziva, je dejal, da se zdaj nadeja kakšnega vabila na "tiste seksi večerje z Georgeom Clooneyjem, Bradom Pittom in Michaelom B. Jordanom," preteklimi "najbolj seksi moškimi".

"Zagotovo se bom vživel v ta naziv, vzel ga bom za svojega," je izjavil Rudd, "ne bom se pretvarjal, da sem skromen, ampak si bom dal narediti nove vizitke."

Rudda je svetovna javnost prvič spoznala v filmu Clueless (Nimaš pojma) iz leta 1995, od takrat je ustvaril vrsto prepoznavnih vlog predvsem v komedijah, med drugim pa je igral tudi v več epizodah humoristične serije Prijatelji.

Najbolj seksi moškega leta pri reviji People izbirajo že od leta 1985, ko je ta naziv prejel Mel Gibson, takrat je imel 29 let. Na seznamu so se skozi leta znašli številni zvezdniki, med njimi Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves, Pierce Brosnan, George Clooney, Idris Elba in David Beckham, lani so za najbolj seksi moškega razglasili Michaela B. Jordana.