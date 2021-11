Predčasno razkrili, kdo bo najbolj seksi moški leta 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naziv najbolj seksi moški, ki ga vsako leto podeli ameriška revija People, bo letos dobil igralec Chris Evans. Uradna razglasitev bo prihodnji teden, a so informacijo že zdaj razkrili pri Page Six, opravljivi rubriki v časopisu New York Post.

Foto: Guliverimage/AP

Evans, najbolj znan po vlogi Stotnika Amerika, naj bi bil kot najbolj seksi moški leta predviden že lani, še piše Page Six. Ko pa je igralec septembra lani na Instagramu pomotoma objavil fotografijo svojega penisa in s tem povzročil vsesplošno razburjenje (pa tudi navdušenje), so se pri reviji People odločili, da bodo z Evansom raje počakali, da se prah poleže.

Lanski dobitnik naziva najbolj seksi moški Michael B. Jordan naj bi bil torej druga izbira.

Najbolj seksi moškega leta pri reviji People izbirajo že od leta 1985, ko je ta naziv prejel Mel Gibson, takrat je imel 29 let. Na seznamu so se skozi leta znašli številni zvezdniki, med njimi Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves, Pierce Brosnan, George Clooney, Idris Elba in David Beckham.

Oglejte si še: