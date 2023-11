Te zvezdnike so kar dvakrat razglasili za najbolj seksi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od leta 1985, odkar podeljujejo naziv najbolj seksi moškega, so ga štirje igralci osvojili po dvakrat.

Revija People je ta teden razkrila letošnjega dobitnika naziva najbolj seksi moškega. To je postal 57-letni igralec Patrick Dempsey, najbolj znan po vlogi McSanjskega iz serije Talenti v belem.

Izbor se je začel leta 1985, ko so za najbolj seksi moškega oklicali takrat 29-letnega Mela Gibsona. V skoraj 40 letih podeljevanja tega naziva so bili dobitniki večinoma igralci, občasno glasbeniki, leta 1988 pa je za najbolj seksi moškega obveljal John F. Kennedy jr., odvetnik in založnik ter sin ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja.

Ni povsem jasno, kakšni naj bi bili kriteriji za izbor, gotovo pa je, da je naziv najbolj seksi moškega mogoče osvojiti več kot enkrat. Dvakrat so ga do zdaj dobili štirje igralci – Richard Gere (prvič ga je osvojil skupaj z nekdanjo ženo Cindy Crawford kot najbolj seksi par na svetu), Brad Pitt, George Clooney in Johnny Depp.

