Vladimir Putin izglasovan za najbolj seksi moškega v Rusiji

Sodeč po anketi portala Superjob.ru, je za Vladimirja Putina kot najbolj seksi moškega glasovalo 18 odstotkov Rusov in 17 odstotkov Rusinj. Putin je edino ime v anketi, ki je prejelo najvišji odstotek, saj je 19 odstotkov moških glasovalo, da so oni sami najbolj seksi v državi, 18 odstotkov žensk pa meni, da v Rusiji ni čednih moških.

Letošnjo konkurenco 68-letnemu predsedniku so sicer predstavljali ruski igralci Dmitry Nagiyev, Danila Kozlovsky in Konstantin Khabensky, a so prejeli le od dva do tri odstotke glasov.

Pri anketi, ki so jo opravili v živo, je sodelovalo tisoč Rusij in tisoč Rusov v več kot 300 ruskih mestih. Rezultati so bili objavljeni le nekaj dni po tem, ko je ruski parlament sprejel zakon, ki Putinu omogoča ponovno kandidaturo za predsednika. Za položaj se bo lahko potegoval še dvakrat in se morda na čelu države obdržal do leta 2036.

