Ruski milijarder: Domnevna Putinova palača je v resnici moja

Dva tedna po tem, ko je ekipa ruskega opozicijskega voditelja na YouTubu objavila daljši video o luksuzni palači ob Črnem morju, ki naj bi bila last ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je oglasil ruski poslovnež, ki trdi, da je on lastnik razkošnega dvorca. "Zdaj to ni več skrivnost," je dejal ruski milijarder Arkadij Rotenberg.

69-letni ruski oligarh Arkadij Rotenberg je zatrdil, da je palača na posnetku, ki ima na Youtubu že več kot sto milijonov ogledov, v resnici njegova. Rotenberg, ki je tesen Putinov prijatelj in njegov nekdanji partner pri judu, je eden najbogatejših Rusov. Prav tako je na seznamu oseb, proti katerim so zahodne države uvedle sankcije zaradi vojne v Ukrajini, piše STA.

Putin zanikal, da bi bil lastnik luksuzne palače ob Črnem morju

Putin je v ponedeljek zanikal, da bi bila palača njegova last ali last njegovih bližnjih sorodnikov. Naslednji dan so iz Kremlja sporočili, da je v lasti neimenovanih poslovnežev. Rotenberg ne skriva navdušenja nad palačo: "To je darilo iz nebes. Ta kraj je čudovit."

Iz Rotenbergovega tiskovnega urada so sporočili, da na posestvu trenutno potekajo dela za izgradnjo hotela. Posestvo, ki je 39-krat večje od Monaka, je vredno več kot milijardo evrov, je navedeno v videu, ki ga je objavila ekipa zaprtega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.