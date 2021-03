Putin bo lahko predsednik še dva mandata

Spodnji dom ruskega parlamenta, duma, je danes v tretjem in zadnjem branju sprejel zakon, ki ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu omogoča vnovično kandidaturo za predsednika. Za položaj se bo lahko potegoval še dvakrat in se morebiti na čelu države obdržal do leta 2036.

Sprejem zakona so utemeljili z uskladitvijo volilne zakonodaje s spremembo ustave, ki velja od lanskega poletja po njeni potrditvi na referendumu. Od takrat je v ustavi dopolnilo, ki 68-letnemu Vladimirju Putinu omogoča nadaljnje izvolitve, čeprav bi se mu mandat iztekel leta 2024, poroča STA.

Ustava namreč še vedno omejuje predsedniški mandat na dva zaporedna mandata, a se je z dopolnilom uveljavilo določilo, da ta omejitev ne velja za predsednike države, ki so bili na položaju pred uveljavitvijo dopolnila. Putinu je to omogočilo še dvakratno kandidaturo.

Na oblasti že več kot 20 let

Putin, ki je na oblast prišel leta 2000, se je ob koncu svojega drugega predsedniškega mandata leta 2008 umaknil s položaja. Po štirih letih na položaju premierja je bil znova izvoljen za predsednika države leta 2012, nato pa še leta 2018.

Celoten sveženj ustavnih sprememb je prinesel tudi v javnosti priljubljene ukrepe, kot sta minimalna plača in usklajevanje pokojnin z življenjskimi stroški. A tudi krepi pristojnosti zakonodajne veje oblasti, ki je trdno v rokah Putinove stranke Enotna Rusija. V ustavo so poleg tega vnesli prepoved gejevskih porok in omembo vere v boga, s čimer se je Rusija oddaljila od ateizma v času Sovjetske zveze.

Danes sprejeti zakon tudi določa, da za predsednika države lahko kandidirajo ruski državljani, ki so starejši od 35 let, pod pogojem, da so v Rusiji neprekinjeno živeli najmanj 25 let in da niso imeli tujega državljanstva ali dovoljenja za bivanje v tujini, poroča ruska tiskovna agencija Tass.