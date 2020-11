"Kul občutek," je ob novici, da je postal najbolj seksi moški leta po izboru revije People, dejal Michael B. Jordan. "Vsi so se vedno šalili, da tega naziva nikoli ne bom dobil, zdaj pa se mi zdi, da je to dober klub, v katerega sem sprejet," je zadovoljno dodal.

Jordan, ki se ga slovensko občinstvo najbolj spomni iz filmov Črni panter in Creed: Rojstvo legende, se za svoj uspeh večinoma zahvaljuje svoji družini, ki je bila njegova "gonilna sila" skozi leta. "Moja mama in oče sta žrtvovala veliko, da sta skrbela zame, za moja sestro in brata. Preprosto sem jima hvaležen. Vsi pa so imeli velik vpliv na to, kdo sem in kako se spoprijemam z življenjem."

Mladi in priljubljeni igralec je na veselje številnih oboževalk še vedno samski, kar pa ne pomeni, da ni obkrožen z ženskami. Še do pred kratkim je živel z mamo, čeprav je bil že uveljavljen in uspešen igralec. Še vedno je tesno povezan s svojo družino.

Pravi, da so še posebej ženske okrog njega ponosne na naziv revije People: "Ko je bila moja babica še živa, je zbirala vse o meni, tudi moja mama seveda prebere vse, prav tako tete. Tole bodo še posebej cenile in našle posebno mesto."

Pridružil se je klubu legendarnih zvezdnikov

Jordan je že 37. moški, ki ga je revija People razglasila za najbolj seksi moškega leta. Prvi je ta naziv prejel Mel Gibson leta 1985, ko je bil star 29 let, štiri leta mlajši od Jordana.

Na seznamu so se skozi leta znašli številni zvezdniki, med njimi Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves, Pierce Brosnan, George Clooney, Idris Elba, David Beckham in nazadnje John Legend. Z dolgega seznama so trije že pokojni: John F. Kennedy Jr. (umrl leta 1999), Patrick Swayze (umrl leta 2009) in Sean Connery, ki je umrl oktobra letos.

Še zanimivost: David Beckham in John F. Kennedy Jr. sta edina s seznama, ki nista (bila) v šovbiznisu.

