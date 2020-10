Umrl je legendarni igralec Sean Connery

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kariera legendarnega Škota, ki je avgusta praznoval 90. rojstni dan, je trajala več kot šest desetletij. Connery je svetovno slavo dosegel z vlogami v sedmih filmih o tajnem agentu Jamesu Bondu. Za mnoge je Connery še vedno pravi (in najboljši) Bond.

Ljubitelji filmov so si Conneryja dobro zapomnili tudi po vlogah v akcijskih filmih, kot so Lov na Rdeči oktober, Alcatraz, Highlander, Zadnji križarski pohod, Vzhajajoče sonce in serija Indiana Jones.

Sean Connery je za marsikoga še danes edini pravi Bond. Foto: Cover Images

Leta 1987 posneti mafijski film Nedotakljivi je Conneryju medtem prinesel eno najžlahtnejših priznanj, kar jih lahko prejme filmski igralec - nagrado oskar za stransko moško vlogo.