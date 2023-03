Režiser tega filma se je za las izognil smrti

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22.15 ogledali akcijski film Samo dvakrat se živi (You Only Live Twice). V vlogi agenta 007 blesti Sean Connery, v nadaljevanju pa si lahko preberete štiri zanimivosti o tej filmski uspešnici.

1. Glavni igralec je s svojo napovedjo otežil delo na snemanju.

Sean Connery je v vlogi Jamesa Bonda nastopal v sedmih filmih. Za film Samo dvakrat se živi (You Only Live Twice) je napovedal, da bo to njegov zadnji nastop v vlogi agenta 007, kar je izredno povečalo zanimanje, ki ga je bila med produkcijo deležna filmska ekipa. Na snemanju so se namreč vrstili oboževalci in novinarji ter oteževali delo ekipe. Nazadnje se je izkazalo, da za Seana Conneryja to ni bilo zadnje sodelovanje, saj je v vlogi nastopil še dvakrat.

Sean Connery v prizoru iz filma Samo dvakrat se živi. foto: Promocijsko gradivo 2. Producentska ekipa se je za las izognila smrti.

Producenta Albert R. Broccoli in Harry Saltzman, režiser Lewis Gilbert, kinematograf Freddie Young in produkcijski oblikovalec Ken Adam so imeli rezerviran odhod iz Japonske z letalom, ki je potovalo iz Tokia v Hongkong in London. Dve uri pred odhodom njihovega letala je bila ekipa povabljena na nepričakovano predstavitev nindž, zaradi česar so zamudili let. Njihovo letalo je vzletelo, kot je bilo načrtovano, 25 minut po vzletu pa se je nad goro Fudži razletelo, kar je pomenilo smrt vseh članov posadke in potnikov.

3. Produkcijski oblikovalec je z izdelavo vulkana presegel samega sebe.

Prvotno so ustvarjalci filma upali, da bodo za skrivališče zlobnega lika v filmu uporabili japonski grad ob morju, vendar so naknadno ugotovili, da na Japonskem ni takšnih obmorskih gradov. Ken Adam, produkcijski oblikovalec, ki je oblikoval skrivališča zlobnežev za predhodne filme o Bondu, je pri tem filmu presegel samega sebe. Izdelal je vulkan, ki je bil postavljen v angleškem studiu Pinewood, njegov premer je znašal 13,7 kilometra, v višino pa je meril 3,7 kilometra. Tako je bil dovolj velik, da je v njem lahko pristal helikopter in da so vanj namestili sto kaskaderjev. Gradnja je stala približno milijon dolarjev, kar je toliko kot celotni proračun prvega filma o agentu 007 Dr. No.

Donald Pleasence v vlogi Bondovega zlobnega nasprotnika. foto: Promocijsko gradivo

4. Petje filmske pesmi je bilo za pevko velik izziv.

Potem ko je Frank Sinatra zavrnil petje filmske pesmi, so za to prosili njegovo hčerko Nancy Sinatra. Po poročanju novinarjev je bila pevka pred tem zelo živčna, saj se je bala, da tega ne bo znala narediti prav. Glasbeni skladatelj John Barry je razkril, da je bilo potrebnih kar 25 vaj, preden so uspešno posneli skladbo. Kljub temu je pesem You Only Live Twice postala uspešnica tako v ZDA kot Veliki Britaniji.

