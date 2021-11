Tudi James Bond se ni mogel upreti čarom Las Vegasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19. uri si boste na Planetu lahko ogledali film o tajnem agentu Jamesu Bondu, ki nosi naslov Diamanti so večni (Diamonds Are Forever). Sean Connery je odkrito priznal, da se med snemanjem v ameriškem Las Vegasu ni uspel upreti čarom, ki jih ponuja mesto.

Snemanje filma Diamanti so večni (Diamonds Are Forever) je v ameriškem Las Vegasu trajalo sedem tednov in je bilo izjemno naporno. Kljub temu je igralec Sean Connery, v enem od intervjujev priznal: "Prvi teden nisem spal."

"Snemali smo vsak večer, ampak čez dan mi je vseeno uspelo ujeti vse predstave in se udeležiti iger golfa. Konec tedna sem se zgrudil, 'marička', kako sem se zgrudil. Okrog sem hodil kot truplo," je priznal zvezdnik.

Sean Connery je svojo srečo takrat čez dan preizkušal tudi na igralnih avtomatih. Nekega dne se mu je tudi zares nasmehnila in ker je izplačevanje dobitka trajalo nekaj časa, je celo zamudil zamudil na snemanje.

Snemanje filma o Jamesu Bondu je bila tudi velika promocija za Las Vegas. Potekalo je na različnih glavnih ulicah in v kar osmih hotelih. Po premieri filma so vse lokacije iz filma zabeležile povečan obisk, kar kaže, da se je Sean Connery navkljub utrujenosti izvrstno odrezal v svoji vlogi.

Seana Conneryja boste v filmu Diamanti so večni (Diamonds Are Forever) lahko v vlogi Jamesa Bonda na Planetu videli nocoj ob 19.00. Sledil pa mu bo še film Dovoljenje za ubijanje (Licence To Kill), ki bo na Planetu predvajan ob 21.50, v vlogi agenta 007 pa bo nastopil igralec Timothy Dalton.

