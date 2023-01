Godler: Včasih povem naglas in se osmešim #video

Igro bo v nocojšnji oddaji nadaljeval Borut iz Spodnje Idrije, ki se bo moral tokrat spopasti tudi z vprašanjem, koliko stopinj Celzija znaša absolutna ničla. Po pravilnem odgovoru sta se z voditeljem zapletla v zanimivo debato.

"Meni se zdi, ampak nisem prepričan, da naj bi pri absolutni ničli plini mirovali. Ker plini se sicer konstantno gibljejo, tam pa naj bi jih toliko stisnilo, da je vse pri miru," je na to temo povedal tekmovalec.

"Se pravi bi se pri absolutni ničli izplačalo imeti prebavne motnje. A kdo kaj voha? Ne, ker miruje," se je pošalil voditelj in nasmejal vse v studiu. "To so moje teorije. Včasih povem naglas in se osmešim," je dodal vedno zabavni voditelj. Več v zgornjem videu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri.

