Je to najbolj zabaven tekmovalec v Milijonarju doslej? #video

Tekmovalec Jan iz Ljubljane, ki je študent kemije in biologije na pedagoški fakulteti v Ljubljani, se bo tokrat prvič preizkusil v kvizu Milijonar in poskrbel bo, da se bodo med njegovim nastopom močno zabavali tako voditelj Jure Godler kot tudi gledalci v studiu.

Pri tretjem vprašanju se je na primer odločil, da bo uporabil pomoč voditelja. Jure Godler ga je želel od tega odvrniti in mu je predlagal, da raje izkoristi pomoč občinstva v studiu, a se tekmovalec s tem ni strinjal in je voditelju poskusil dopovedati, da je občinstvo najmočnejši adut.

"Študije so tudi dokazane. Mesarju so dali oceniti, kako težek je prašič, potem je isto naredilo še sto ljudi. Mesar je bil od vseh ljudi najnatančnejši, ampak če si pogledal, koliko so ljudje zgrešili v plus in minus, je bilo povprečje ljudi natančnejše od mesarja," je razložil tekmovalec in nasmejal občinstvo v studiu, voditelj Jure Godler pa je ostal brez besed.

