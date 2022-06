Konec enega najbolj vročih parov v Hollywoodu

Igralec Michael B. Jordan, ki ga je revija People leta 2020 razglasila za najbolj seksi moškega na svetu, in manekenka Lori Harvey sta se razšla.

35-letni igralec in deset let mlajša manekenka, sicer posvojenka priljubljenega TV-voditelja Steva Harveyja, sta bila skupaj približno leto in pol in sta veljala za enega najbolj vročih parov v Hollywoodu.

"Oba sta strta, še vedno se imata rada," je za revijo People o njunem razhodu izjavil neimenovan vir. Zakaj sta se potem razšla? Po poročanju spletnega tabloida TMZ naj bi bil razlog v tem, da se je bil Jordan pripravljen ustaliti in si ustvariti družino, deset let mlajša Lori pa na to še ni bila pripravljena.

Nazadnje sta se na uradnem dogodku pojavila konec marca na oskarjevski zabavi revije Vanity Fair, nato pa so se začele pojavljati govorice, da v njuni zvezi škriplje, ko se je ona sama udeležila filmskega festivala v Cannesu.