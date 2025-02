Glasbenik Matevž Šalehar – Hamo ter manekenka in voditeljica Tara Zupančič sta se po poročanju revije Lady v začetku letošnjega leta razšla. Govorice o razhodu so krožile že nekaj časa, zdaj pa so jih za omenjeno revijo potrdili viri blizu para.

Da se je par po šestih letih zveze razšel, se je ugibalo že proti koncu lanskega leta. Glasbenik se je na govorice odzval z besedami "brez komentarja", medtem ko je manekenka in televizijska voditeljica na svojih družbenih omrežjih razkrila, da se počuti, kot da psihično razpada. Ob koncu leta 2024 je zapisala, da preteklega leta ne bi ponovila kljub vsem lekcijam, izkušnjam, solzam in spotikam, ki so jo zgradili in ji "dali vero, da obstaja magični svet, v katerem sem šele začela zares živeti".

"Ko se nam nekatere situacije, problemi v življenju ponavljajo, nas življenje prisili, da jih začnemo reševati. Ker ne moremo več. Ker imamo poln kufer vrtenja v krogu, bruhanja v sedežu vrtiljaka in omedlevanja v naročju ljubezni," pa je zapisala pod eno od zadnjih objav.

Da je ljubezni med njima že nekaj tednov konec, so za omenjeno revijo potrdili viri blizu para. Tara Zupančič naj bi se že odselila iz njegovega stanovanja v Šentvidu, kjer sta nekaj časa skupaj živela. Svojega razmerja in ljubezni sicer nikoli nista rada delila z javnostjo, skupaj sta se pojavila le na nekaj medijskih dogodkih.

Šestintridesetletnica je bila pred leti v zvezi s še dvema slovenskima glasbenikoma, pevcem skupine Siddharta Tomijem Megličem in Janom Plestenjakom.

