Mia Skrbinac prvič spregovorila o intervjuju z Mišo Molk

Igralka Mia Skrbinac je po odmevnem intervjuju v oddaji Z Mišo in navedbah voditeljice Miše Molk, da so bile teme pogovora z njo dogovorjene, zdaj za Večer predstavila svojo plat zgodbe.

Konec novembra lani je veliko pozornost javnosti pritegnil intervju z igralko Mio Skrbinac, ki ga je na nacionalni televiziji opravila voditeljica in urednica Miša Molk. Ta je bila deležna plazu kritik, ker je med intervjujem izpostavila igralkino spolno usmerjenost in jo, po njenem odzivu sodeč, s tem neprijetno presenetila.

Po intervjuju je tedanja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski prejela več deset kritičnih odzivov in tudi potrdila, da je pri objavi intervjuja prišlo do napak, v svojem zadnjem poročilu pa objavila dodatno pojasnilo Miše Molk, ki v zapisu navaja nekaj ostrih obtožb na račun Mie Skrbinac.

V zapisu trdi, da je Skrbinčeva pred intervjujem izpostavila le, da ne želi vprašanja "o tem, če res nihče na vajah in v študijskem procesu ni opazil neprimernega odnosa profesorja do nje in, če je kdo to opazil, zakaj ni nihče reagiral".

"To se mi je zdelo sicer pomembno vprašanje, pa sem ga na njeno željo opustila," je zapisala, "o vseh ostalih temah sva se pogovorili." Poudarila je, da je med pripravami na intervju omenila tudi sodelovanje v pogovoru v Pritličju, kjer je igralka že spregovorila o svoji spolni usmerjenosti.

Ali je prav, da je Miša Molk igralko Mio Skrbinac vprašala glede njene spolne usmerjenosti glede na to, da je igralka profesorja Matjaža Tribušona prijavila zaradi spolnega nasilja in šikaniranja? Da 98 glasov + 24,20%

Ne 307 glasov + 75,80% Oddanih 405 glasov

Očitki o zaigranosti

"Njena reakcija je bila že po mojem prvem vprašanju krčevita in nejasna in, namenoma ali ne, zbegana. Nikakor ne smem insinuirati, koliko je bila tudi zaigrana, čeravno me njeno obnašanje pred in po snemanju k temu napeljuje. Ne morem pa tega dokazati, kot tudi ne, kdo je bil zares izigran v tem pogovoru," je zapisala Miša Molk.

Voditeljica je zapis sklenila z besedami, da se ji zdi, da je igralka izkoristila pogovor in njo osebno za "še en, njej pomemben dokaz, ki ga bo potrebovala na sodišču, kako zelo ranjena je". Skrbinčeva je namreč igralca in profesorja igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Matjaža Tribušona prijavila zaradi spolnega nasilja in šikaniranja.

Mia Skrbinac: Jasno sem povedala, da o tem ne želim govoriti

Zdaj je za časopis Večer o tem prvič javno spregovorila Mia Skrbinac in zavrnila več voditeljičinih trditev. Zatrdila je, da je na sestanku pred intervjujem jasno povedala, da o svoji spolni usmerjenosti in identiteti ne želi govoriti. Dodala je, da ob tem, ko je Miša Molk med intervjujem to vseeno omenila, ni bila v zadregi zaradi "outiranja" na nacionalni televiziji, temveč "zato, ker je bilo s postavljenim vprašanjem izdano moje zaupanje".

Pojasnila je tudi, zakaj po pogovoru ni zahtevala, da sporni del oddaje izrežejo: "Kljub predvidljivim posledicam sta se mi odgovor in sporočilo, ki ga nosi v kontekstu oddaje, zdela pomembnejša od dejstva, da bo na očeh javnosti izigrano moje zaupanje."

Svojo izjavo za Večer pa je sklenila z odzivom na obtožbe, da so bili njeni odzivi v oddaji zaigrani: "Moram se sicer zahvaliti za kompliment, a priznati, da kljub vsem igralskim izkušnjam tako dobra igralka vseeno nisem."

Preberite še: