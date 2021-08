Policisti zaradi spolnega nadlegovanja ovadili igralca Tribušona

Policisti so kazensko ovadili igralca in profesorja igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Matjaža Tribušona zaradi spolnega nasilja in šikaniranja, in sicer po tem, ko se je igralka Mia Skrbinac javno izpostavila kot žrtev spolnega nadlegovanja in kasneje profesorja Tribušona tudi prijavila, poroča Delo. Na potezi je zdaj tožilstvo.

Potem ko se je igralka Mia Skrbinac kot prva javna osebnost v Sloveniji po začetku gibanja #jaztudi izpostavila kot žrtev spolnega nadlegovanja in kasneje prijavila profesorja Matjaža Tribušona, so tega zdaj ovadili tudi policisti.

Kazensko ovadbo zoper profesorja na eni od ljubljanskih fakultet v Ljubljani so ljubljanski kriminalisti na ljubljansko okrožno državno tožilstvo podali junija, poroča Delo. Kot jim je odgovoril predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic, "zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti".

Nadlegoval v predavalnici in na hodnikih

Skrbinčeva je o svojih izkušnjah spregovorila v oddaji Tednik na RTV Slovenija 1. februarja. Tribušona sicer ni poimenovala, je pa povedala, da je profesor igre med letoma 2014 in 2016 nad njo izvajal psihično in fizično nasilje, in sicer tako na urah igre, "zapakirano" v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih.

Nekaj dni kasneje je Tribušona prijavila na Univerzo v Ljubljani, s prijavo pa so se seznanili tudi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Še pred tem je tudi sama igralska akademija na ljubljansko tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja. Kot je takrat dejal dekan akademije Tomaž Gubenšek, Tribušon za zdaj ostaja zaposlen na akademiji, vendar do nadaljnjega ne izvaja nobene neposredne pedagoške dejavnosti.

Do osem oziroma do dveh let zapora

Zdaj je na potezi tožilstvo, ki mora pretehtati dozdajšnje ugotovitve in presoditi, kakšen bo naslednji korak. Kot je pojasnila Katarina Bergant, vodja ljubljanskega okrožnega tožilstva, so 7. junija prejeli kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in šikaniranja na delovnem mestu. "V zadevi državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta," je še za Delo pojasnila Bergantova. Kot določa kazenski zakonik, se za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja storilec kaznuje z zaporno kaznijo do osem let zapora. "Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let," pa kazenski zakonik pravi glede šikaniranja na delovnem mestu.

Primer je v slovenski javnosti sprožil burne odzive in predvsem veliko podporo igralki, ki je o spolnem nasilju spregovorila na glas. Kmalu po razkritju je Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač in je že pred tem zbiral pričevanja o spolnem nadlegovanju, v le nekaj dneh zbral več kot 5.000 podpisov za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva. Pod vodstvom članice inštituta Kristine Kranjc so sami spisali predlog sprememb zakona na tem področju in ga 2. februarja vložili v državni zbor. Nato so 4. junija poslanci z 78 glasovi za in tremi proti potrdili novelo kazenskega zakonika, ki je vnesel nov koncept dojemanja spolnih kaznivih dejanj po modelu "samo ja pomeni ja". Kot so takrat navajale nevladne organizacije, gre za jasno sporočilo o popolni ničelni toleranci do nasilja.

Zaradi nadlegovanja študentk ostal brez profesure

V težavah se je zaradi očitkov študentk lani znašel tudi izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Igor Pribac, ki mu je senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju študentk zavrnil habilitacijo izrednega profesorja.

V anonimnem pismu, ki smo ga prejeli na Siol.net, so bile med drugim navedbe, da naj bi dve študentki zoper Pribca oddali uradno anonimno pritožbo na Univerzo v Ljubljani, Pribcu pa naj bi izrekli disciplinski ukrep. V začetku tega študijskega leta (2020/2021) pa naj bi, kot še piše v anonimnem pismu, študenti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani oddali negativno mnenje za njegovo habilitacijo. Konec oktobra je senat filozofske fakultete na glasovanju nato tudi formalno zavrnil habilitacijo za njegovo izredno profesuro.