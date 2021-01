Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oktobra lani je senat ljubljanske filozofske fakultete zavrnil habilitacijo Igorja Pribca za izrednega profesorja. Pred tem je negativno mnenje za njegovo ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja na področju filozofije podal Študentski svet FF.

V obrazložitvi negativnega mnenja je Študentski svet FF med drugim zapisal, da sta bili januarja 2020 na vodstvo FF in univerze podani dve izjavi študentk o verbalnem spolnem nadlegovanju, ki naj bi se zgodilo na ustnih izpitih. Pribac naj bi ju na ustnih izpitih spraševal po njunem spolnem življenju, odnehal naj ne bi, kljub jasno izkazani nelagodnosti z njune strani.

V mnenju Študentskega sveta FF, ki se sklicuje na izsledke interne ankete med študenti in študentkami, so zapisali tudi, da je v anketah 22 oseb zapisalo svoje lastne izkušnje o neprimernem verbalnem nadlegovanju ali celo fizičnih dotikih, ki so bili neprimerni oziroma z njihove strani povsem nezaželeni.

Študentski svet FF je v mnenju, ki ga je objavil Pozareport, med drugim zapisal tudi, da Pribac pogosto zamuja na predavanja, predvsem pa na izpite. Med pozitivnimi stvarmi o profesorju Pribcu Študentski svet FF med drugim navaja kakovostno podajanje snovi, spodbujanje razprave, poglobljeno poznavanje obravnavanih problematik in strokovnost.

Pribac: Svojih študentk in študentov se nisem nikoli neprimerno dotikal

Pribac očitke o nadlegovanju zanika. Kot je zapisal v izjavi za Pop TV, "ostro zanika neresnične trditve in laži na svoj račun". "Navedbe, da priznavam občasne neprimerne dotike študentk, niso resnične in jih ostro zanikam. Svojih študentk in študentov se nisem nikoli neprimerno dotikal ali jih izsiljeval," je še zapisal.

Kasneje je na Twitterju objavil celotno izjavo, v kateri je zapisal, da odgovorno trdi, da med uradno zabeleženimi študentskimi mnenji o njem ni nobenega, ki bi mu kaj takega sploh očital. Kot je še zapisal, bo, če bo treba, izkoristil vsa pravna sredstva, da to dokaže in ubrani svoje dobro ime.

Pribac se je na odločitev Senata FF, ki mu je zavrnil habilitacijo za izrednega profesorja, pritožil, danes bo na seji, ki se začne ob 14. uri, o njegovi pritožbi odločil Senat Univerze Ljubljana.